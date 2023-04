Quin va ser el secret de l’èxit de Yellowjackets (Movistar Plus+), què la va fer enlairar el 2021 entre la voràgine de noves sèries? Probablement que Ashley Lyle i Bart Nickerson (Narcos) no oferien només una sèrie, sinó moltes: de terror, dramàtica o obscurament còmica, segons el moment, a més de desplegada en dues línies temporals, cadascuna amb el seu propi clima emocional. Era difícil que algú no trobés algun element atractiu en aquesta combinació.

En el seu modèlic primer episodi, la directora Karyn Kusama (La invitación) va saber capturar a la perfecció un angst adolescent només empitjorat per una situació al límit: a mitjan anys 90, l’equip de futbol juvenil femení del títol va tenir un accident d’avió i va caure en uns boscos enmig del no-res. Coneixíem personatges tan diversos com la introspectiva Shauna (Sophie Nélisse), la rockera Natalie (Sophie Thatcher), l’antisocial Misty (Samantha Hanratty) i la competitiva Taissa (Yasmin Savoy Brown). I ens reuníem amb elles també en el present, 25 anys després, interpretades, respectivament, per Melanie Lynskey, Juliette Lewis, Christina Ricci i Tawny Cypress. Déu-n’hi-do.

Aquestes quatre supervivents intentaven deixar enrere la seva odissea de supervivència i fer com si no haguessin mai viscut el que van viure, fos el que fos. Però un aparent xantatge i la mort del seu amic Travis (Andrés Soto) els ho posava més difícil. En la temporada anterior vam saber qui hi havia darrere de l’extorsió; en la segona, que Movistar Plus+ ha estrenat, sabrem per què va morir Travis, a més del parador de Natalie després d’haver estat segrestada per un grup misteriós.

Buscant un futur

«Natalie és un personatge curiós», ens diu Juliette Lewis en una roda de premsa virtual. «Només es mou entre extrems, entre la volatilitat i l’apatia. Aquesta temporada està buscant una mica d’amor propi, la qual cosa resulta sorprenent en una persona com ella. En els episodis anteriors volia acabar amb el seu futur; ara vol trobar-lo». I en el seu camí cap a la llum tindrà com a guia la Lottie adulta (el nou fitxatge Simone Kessell), convertida en guru d’una «comunitat intencional que converteix el sofriment en fortalesa», en les seves pròpies paraules. «No volia ser una caricatura de guaridora espiritual», diu Kessell. «Volia buscar la seva veritat. El primer que vaig preguntar als showrunners va ser: ‘Ella fa això per diners o realment creu que pot ajudar la gent?’. I, en realitat, és el segon cas».

La pregunta que molts ens fem des del gener de l’any passat, quan va acabar la primera temporada, és una altra: aconseguirà la Shauna adulta sortir impune d’un cert crim? «Shauna està molt espantada perquè ha estat descoberta», diu Lynskey. «També està pendent del que pot saber la seva filla [Callie, interpretada per Sarah Desjardins]. Sort que pot comptar amb Misty [Christina Ricci] per ajudar-la a encobrir-ho tot. Però, d’altra banda, està descobrint que li agrada el perill».

La vida en els boscos

Una altra pregunta important seria: què farà la Taissa, acabada de ser elegida senadora estatal de Nova Jersey, amb l’altra Taissa, la que guarda trofeus sanguinolents en el soterrani? «Ha d’enfrontar-se als seus dimonis i reconèixer que té un problema», comenta Tawny Cypress. «L’altra Tai està disposada a arruïnar-li la vida de moltes maneres. Però també a arreglar-la-hi, a vegades. És una part d’ella disposada a fer qualsevol cosa per complir un objectiu».

Mentrestant, a l’altra meitat de Yellowjackets, la que no és tant drama de suspens com pur terror de supervivència, han transcorregut dos mesos des de la baralla entre Shauna i Jackie que va acabar amb la segona expulsada del grup i dormint fora de la cabanya. Una Shauna embarassada i carregada de culpa es passa el dia en el cobert amb el cadàver de la seva antiga millor amiga. Mentre l’hivern empitjora i la caça escasseja (ni tan sols la bruixeria de Lottie serveix), toca trobar aliment, segons sembla, on n’hi hagi.

No per esperat menys impactant, aquest avanç cap a un cert banquet té banda sonora de luxe: Climbing up the walls, de l’OK computer de Radiohead. Si alguna cosa hem après a esperar de Yellowjackets, són fabuloses referències a la cultura pop dels 90, una dècada que, segons Sophie Thatcher (la jove Natalie), «mai no ha deixat d’agradar».