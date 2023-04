Els tres mosqueters. La popular novel·la d’Alexandre Dumas torna als cinemes aquest divendres amb una nova adaptació de la mà del director Martin Bourboulon i amb destacats actors com Vincent Cassel, Eva Green, François Civil, Pio Marmaï i Romain Duris. També destaca la comèdia de terror ‘Renfield’, del director Chris McKay, que narra la història del torturat assistent del vampir Dràcula, interpretat per Nicolas Cage. Pel que fa les plataformes, Netflix estrena aquest divendres la comèdia ‘Fenómenas’, dirigida per Carlos Theron i amb guió de la catalana Marta Buchaca i Fernando Navarro.

‘Los tres mosqueteros: D'Artagnan’

‘Los tres mosqueteros: D'Artagnan’ és una adaptació del director francès Martin Bourboulon de la clàssica novel·la d’Alexandre Dumas. Noms com Vincent Cassel, Eva Green, François Civil, Pio Marmaï i Romain Duris lideren el repartiment de la nova llegenda de mosqueters. En aquesta ocasió, s’estrena la primera part que explica com en d'Artagnan (François Civil) és considerat mort després d’intentar salvar una jove d’un segrest. Quan arriba a París, intentarà trobar els agressors sense saber que la recerca el situarà al centre d’una guerra sobre el futur de França.

‘Renfield’

La comèdia de terror ‘Renfield’, del director Chris McKay, compta amb l’actor Nicholas Hoult i explica com Renfield és el torturat assistent del vampir més narcisista de la història: en Dràcula, interpretat per Nicolas Cage. I és que en Rienfield es veu obligat a garantir víctimes pel seu amo i a fer tot allò que li ordeni per molt immoral que sigui. Però aviat tindrà ganes de descobrir què hi ha més enllà del Príncep de les Tenebres. Sabrà trencar amb la relació de dependència que tenen?

‘Maravilloso desastre’

‘Maravilloso desastre’ és una comèdia dramàtica sobre en Travis i l’Abby. El primer és un jove universitari que passa les nits en combats clandestins de boxa i durant el dia és el típic estudiant exemplar i seductor del campus. L’Abby no vol tenir res amb ell però aquest li proposarà una aposta: si perd el proper combat estarà un mes sense sexe i, si guanya, l’Abby haurà de viure en el seu apartament durant el mateix període. Però en Travis no té cap idea del fosc passat de l’Abby que està a punt de sortir a la llum.

‘Suzume’

El film d’animació fantàstic japonès ‘Suzume’ explica la història d’una jove de 17 anys que ajuda un altre misteriós jove a tancar les portes d’un altre món que està provocant el caos a tot el Japó.

‘Marca de vida’

A ‘Marca de vida’ en David és un jove de 18 anys que viu feliçment amb la família que el va adoptar quan era un nadó. El seu còmode món es capgira quan la seva mare biològica el vol conèixer. En David iniciarà un viatge de descobriment que el conduirà fins a la veritat sobre el seu passat.

‘Novembre’

El film francès ‘Novembre’ presenta un viatge als atemptats terroristes a París el 13 de novembre de 2015. Es tracta de cinc dies en el cor dels serveis antiterroristes francesos durant la recerca dels sospitosos dels atacs. El drama, basat en fets reals, va participar fora de concurs de la secció oficial del Festival de Cannes de 2022.

‘En temporada baja’

El director David Marqués torna a la gran pantalla amb la comèdia ‘En temporada baja’. La vida de quatre homes sembla estar passant per una temporada baixa i, per motius econòmics, es veuen obligats a viure en un càmping. El suport entre ells els ajudarà a superar la seva peculiar forma de veure la vida. Mentrestant, les seves exparelles s’ho passen bé en les seves noves vides. El repartiment del film compta amb Antonio Resines, Edu Soto, Coque Malla, Fele Martínez, Ana Milán, Nacho Fresneda i Marta Belenguer.

‘Conspiración en el Cairo’

‘Conspiración en El Cairo’ mostra a l’Adam, un fill d’un pescador que ingressa en una prestigiosa universitat del Caire. El dia que comencen els classes, el Gran Iman que dirigeix la institució mor. Sense ser-ne conscient l’Adam es trobarà enmig d’una lluita de poder impecable entre les elits religioses i polítiques del país.

‘Champagne!’

La comèdia francesa sobre l’amistat ‘Champagne!’ explica la història de tres parelles d’amics que es retroben per celebrar el comiat de solter del darrer que quedava per casar-se. Quan se sàpiga que una de les parelles ha trencat i la núvia aparegui a la casa, començaran els malentesos. Entre copes, confidències i passejades, el grup posarà a prova la seva amistat en un cap de setmana que no serà allò que s’havien imaginat.

‘Scarlet’

A ‘Scarlet’ la Juliette va créixer sola al costat del seu pare al nord de França. Ell és un veterà de la Primera Guerra Mundial. La nena un dia va conèixer un mag que li va prometre que algun dia unes espelmes escarlates li permetrien marxar del poble. La Juliette mai ha deixat de creure en la profecia.

‘Si todas las puertas se cierran’

El director Antonio Cuadri ofereix el film ‘Si todas las puertas se cierran’. El drama tracta de tres dones, separades aparentment en el temps i l’espai, que acaben confluint en el seu procés de trobar-se a elles mateixes. Les tres hauran d’escoltar una demanda interior per enfrontar-se a les seves pors i ser les veritables protagonistes de la seva vida, obrint nous camins de transformació i alliberament.

Netflix estrena ‘Fenómenas’, coescrita per Marta Buchaca

Netflix estrena el 14 d’abril la comèdia ‘Fenómenas’, dirigida per Carlos Theron i amb guió de la catalana Marta Buchaca i Fernando Navarro. Belén Rueda, Toni Acosta, Emilio Gutiérrez Cava, Gracia Olayo i també Ivan Massagué, entre altres, en formen el repartiment. Un equip d’investigació especialitzat en fenòmens paranormals decideix investigar un antiquari on succeeixen coses estranyes.

‘#Bringbackalice’ arriba a HBO Max

HBO Max estrena aquest divendres la nova sèrie ‘#Bringbackalice’. Dues adolescents desapareixen. Quan una d’elles, que és una famosa influenciadora, retorna a casa un any després enlloc de respostes, les preguntes incòmodes les comencen a turmentar.

Dissabte s’estrenarà la quarta temporada de ‘A Black Lady Sketch Show’ i dilluns que ve la nova temporada de ‘Barry’. També dilluns que ve arribaran les segones temporades de les sèries ‘Una ola de treinta metros’ i ‘Para. Reinas de la calle’.

Temporada final de de ‘La maravillosa Señora Maisel’ a Prime Video

Amazon Prime Vídeo estrena aquest divendres la temporada final de ‘La maravillosa Señora Maisel’. En aquesta darrera temporada la protagonista estarà més a prop de l’èxit que ha somiat sempre però encara li quedarà lluny.

També arriben les produccions ‘Queens on the run’, ‘Greek Salad’ i la cinquena temporada de ‘The Marvelous Mrs. Maisel’.

L’assassinat de la família Bamber a Filmin

Filmin estrena dimarts que ve ‘Los crímenes de Essex’, una minisèrie britànica que recrea un dels cims més enigmàtics del segle XX al Regne Unit: l’assassinat de la família Bamber en mans, segons va determinar la justícia, del fill adoptiu Jeremy. Va ser condemnat a cadena perpetua per haver matat els seus pares, la seva germanastra i els fills d’aquesta.

Prèviament, aquest dijous s’estrena el documental ‘Cóbrame si puedes’ sobre l’evasió fiscal a gran escala, que va passar per la Secció Oficial del Festival de Sant Sebastià 2022. Divendres també arriba un biopic sobre la convulsa vida del pintor Edvard Munch.

‘Cómo conocí a tu padre’, a Disney+

La plataforma estrena la segona temporada de la sèrie ‘Cómo conocí a tu padre’, hereva de la popular ‘Cómo conocí a vuestra madre’.

Movistar+ estrena 'Un espía entre amigos'

Movistar+ estrena aquest dijous 'Un espía entre amigos', una sèrie inspirada en la història real de dos dels agents secrets més cèlebres del món de l’espionatge modern. La producció està protagonitzada per por Damian Lewis i Guy Pearce.

L’adaptació de ‘Lo último que me dijo’ a Apple TV+

Apple TV+ estrena aquest divendres ‘Lo último que me dijo’, protagonitzada i produïda per Jennifer Garner. Es tracta d’una nova sèrie basada en el reconegut llibre supervendes amb el mateix títol. Es tracta d’una minisèrie sobre una dona que ha forjar una relació amb la seva fillastre adolescent per trobar el seu marit desaparegut misteriosament.