L'escriptora londinenca Naomi Alderman va sorprendre fa set anys amb El poder, thriller de ciència-ficció sobre un món on les dones descobreixen la seva habilitat per electrocutar amb els dits i acaben fent cendres el patriarcat. Era una lectura imparable, tant en idees com en ritme. Alderman saltava entre preguntes provocadores amb la facilitat amb què passava d'un punt a un altre del globus. «Saltar entre perspectives o punts geogràfics resulta senzill quan escrius», ens apunta ella mateixa en entrevista virtual. «Però no és tan senzill conjugar tot això a la pantalla. Va ser una cosa de la qual em vaig adonar adaptant-me a mi mateixa».

Traslladar El poder a la pantalla no tan petita no ha estat gens senzill: la versió sèrie s’acaba d'estrenar a Prime Vídeo, quatre anys després que el projecte fos anunciat per primera vegada. A les dificultats per traduir el material de base s’hi va afegir la pandèmia de coronavirus, diversos canvis de repartiment, episodis rodats i descartats, i la marxa del projecte de Reed Morano, directora i productora que semblava feta per a aquesta sèrie per la seva implicació anterior en El cuento de la criada, faula feminista basada en un clàssic literari, precisament, de la mentora més important d’Alderman: Margaret Atwood.

A Alderman li sorprèn estar parlant d'un producte acabat i no de parts inconnexes les unes de les altres. El viatge fluid arrenca al sud dels EUA amb Allie (Trobi Bush), una jove que aprèn a defensar-se després de passar massa temps saltant d'una casa (relativa) d’acolliment a una altra. A l'altre costat de l'Atlàntic, Roxy (Ria Zmitrowicz, de La infamia) comença a demostrar al seu pare mafiós (Eddie Marsan) que li pot ser d'utilitat. Menys control sobre el seu poder sembla tenir Jos (Auli’i Cravalho), filla una mica rebel del doctor Rob Lopez (John Leguizamo) i la política Margot Cleary-Lopez (Toni Collette), alcaldessa progressista de Seattle que acaba defensant com ningú el Poder. «Al principi està preocupada per la seva filla, però després se sent esperançada de veure aquestes noies experimentant una seguretat que abans no tenien», explica la llegenda australiana.

El dramatis personae no acaba aquí i inclou personatges tan diversos i llunyans com Tatiana (Zrinka Cviteši), prometedora gimnasta forçada a convertir-se en esposa trofeu d'un dictador de l'Europa de l'Est, i la nigeriana Ndudi (Heather Agyepong), aspirant a periodista amb l'oportunista Tunde (Toheeb Jimoh, de Ted Lasso) com a millor amic. «Tots aquests personatges havien d'aparèixer sense creuar-se, en principi, entre ells», explica Alderman. Va ser la showrunner Raelle Tucker (True blood), incorporada després de l’aturada pandèmica, la que va trobar la manera adequada de «fer que les històries es parlessin entre elles fins i tot quan els personatges encara no s'havien trobat».

El que arrenca com a fantasia de venjança feminista es converteix, després, en reflexió sobre la capacitat del poder per corrompre qualsevol gènere. De manera que tampoc estaríem bé si les dones agafessin el control del món? «Preferiria que la gent s'emportés preguntes abans que respostes», diu Alderman. «La sèrie vol inspirar converses: com creiem que són els homes i les dones? Per què uns certs grups ascendeixen al poder i d’altres no l'aconsegueixen? Seria diferent el món si aquests últims poguessin aconseguir-lo? Per què tanta gent abusa del poder? Si creus tenir una resposta senzilla per a alguna d'aquestes preguntes, segurament estàs equivocat».

Una pregunta que alguns li van fer a Alderman va ser: què passaria amb la gent trans en aquest món? «Vaig començar a treballar en el llibre el 2011 i no vaig pensar en això», diu Alderman. «Vaig tenir converses sobre aquest tema amb els lectors, les guionistes i Daniela Vega, que fa de la germana Maria i és fenomenal. Crec que la sèrie és millor que el llibre en aquest aspecte».

L'equip d’El poder abunda en poder femení, tant davant com darrere de la càmera. No només hi ha les seves guionistes, sinó també les seves directores (com Shannon Murphy, autora d’El glorioso caos de la vida), la dissenyadora de vestuari Suzanne Cave (The hour) i la compositora Morgan Kibby (ex-M83), passant per productores dels dos costats de l'Atlàntic. «És increïble moure's en un món creatiu com aquest», diu Leguizamo. «Ho fan millor que els homes perquè presten més atenció al detall i no deixen que els egos s'interposin. Va ser, a més, enriquidor fer d'un tipus que se sent còmode al costat d'una dona poderosa. És una nova masculinitat que tots hem d'abraçar».

La sèrie llança missatges feministes i d'igualtat en un moment de molts canvis esperançadors com també de reculades desconcertants. «El món ha canviat per a les dones des que hem començat a treballar en la sèrie, i no sempre per a bé», diu Alderman. «Els talibans han tornat a l’Afganistan, la qual cosa vam creure que no tornaria a passar. El viatge emocional que presentem és, per desgràcia, potser més rellevant ara mateix que quan vam començar a treballar en això».