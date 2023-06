L’octubre passat, un article de John Koblin a The New York Times recordava com va costar a HBO començar a fer sèries amb protagonisme femení. Els primers continguts de la llavors cadena de cable (com la sèrie Sigue soñando, abundant en nus gratuïts) estaven eminentment dirigits als homes, segons sembla perquè entre els alts executius de la companyia es creia que a les cases era l’home qui decidia pagar la subscripció. Aquella idea va caure per terra amb l’estrena el 1996 de Si las paredes hablasen, telefilm protagonitzat per dones, de temàtica proabortista, que es va convertir en la seva producció pròpia més reeixida. I va continuar caient dos anys després, des del 6 de juny del 1998, per ser precisos, amb l’estrena d’un gran fenomen anomenat Sexo en Nueva York.

El seu 25è aniversari és una excusa tan bona com qualsevol altra per recordar i reivindicar una sèrie important no només per a HBO, sinó també per a les sèries i la cultura popular de l’últim quart de segle. Darren Star va començar a modelar Sexo en Nueva York després de ser entrevistat per a una revista per Candace Bushnell, autora de les columnes del New York Observer amb què va començar tot. A cada episodi, la columnista freelance Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker) solia filosofar sobre el que és carnal i el que és espiritual a través d’una pregunta que ella mateixa acabava contestant a través de l’observació de si mateixa i les seves amigues, és a dir, la més o menys assenyada Miranda (Cynthia Nixon), la relativament innocent Charlotte (Kristin Davis) i aquesta deessa hipersexual d’un cor enorme anomenada Samantha (Kim Cattrall). El que va començar com a manual pràctic d’orientació a la jungla de les cites de Manhattan va evolucionar, gràcies a les bones arts del guionista Michael Patrick King, en una mica més centrat en les relacions d’amor i amistat que duren més d’una nit i fins i tot en una reflexió sobre la malaltia i la mort. Tot això, sense perdre mai el desvergonyiment.