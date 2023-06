Quan, el febrer del 2021, Paramount+ va anunciar una important ronda de sèries basades en pel·lícules emblemàtiques de la seva marca, a ningú li va estranyar que a la llista hi aparegués Fatal attraction (Atracción fatal), anunciada com una «reelaboració profunda » del psycho-thriller eròtic amb Glenn Close i Michael Douglas. Al cap i a la fi, parlem d’una pel·lícula de la qual, gairebé quatre dècades després de l’estrena, es continua parlant. Especialment entre el 1987 i el 1988, era un deure ciutadà donar la seva opinió sobre ella. L’obra (gairebé) mestra d’Adrian Lyne va ser número u durant sis setmanes als Estats Units i 10 al Regne Unit, i a Espanya va ser la tercera estrena amb millor recaptació del 1988, només darrere de L’últim emperador i Mujeres al borde de un ataque de nervios.

Una versió expandida

En la sèrie que SkyShowtime ha estrenat amb un triple episodi, l’embolic amb final ferotge de Dan Gallagher i Alex Forrest és només un punt de partida per una cosa més expansiva. Com que vuit hores no s’omplen tan fàcilment com dues, Alexandra Cunningham (Dirty John) i Kevin J. Hynes (Perry Mason) s’han vist empesos a desdoblar l’antic conte fosc amb moral en un rebuscat misteri d’assassinat i un retrat de personatges no exempt d’un marc teòric psicoanalític.

L’acció arrenca 15 anys després de la mort de Forrest (Lizzy Caplan), en aquest cas, en aparença, a mans de Gallagher (Joshua Jackson), que després de sortir en llibertat es disposa a passar comptes i recuperar el contacte amb la seva exdona Beth (Amanda Peet) i la seva ja crescuda filla Ellen (Alyssa Jirrels), amb uns estudis de psicologia que propicien la introducció de lliçons i discussions sobre conceptes jungians com l’ombra o el costat fosc de la persona.

Les escenes desenvolupades el 2008 són les que serveixen el remake, amb notables canvis, de la trama més coneguda: un home casat té una aventura amb una dona soltera i amb una carrera professional i un conill mascota que acaba a l’olla.

Entendre Alex

Al feminisme de la conservadora era Reagan no li va agradar el tractament reservat al personatge d’Alex Forrest, una mena de representació terrorífica de l’alliberament femení que, a més, patia les conseqüències del drama com ningú. Al final original de la pel·lícula, estirant del motiu recurrent de Madame Butterfly, Alex es treia la vida i incriminava d’aquesta manera Dan per la seva mort. Però aquest desenllaç tristament coherent només es va veure al Japó. El final que va portar catarsi i discussions arreu del món va ser el que transformava Alex en una Jason Voorhees rematada per la dona burgesa encarnada per Anne Archer.

Entre les missions que es van fixar Cunningham i Hynes estava ser més justos amb Forrest, ara ja no editora, sinó treballadora social, cosa que ajuda a l’empatia de l’espectador, i un personatge enriquit amb una biografia i unes motivacions més àmpliament definides. Seguint una tendència habitual en les sèries contemporànies, el punt de vista salta del teòric protagonista (Dan) a un altre personatge (Alex) en el moment menys esperat: oportunitat per submergir-nos en una soledat desestabilitzadora i tornar a recordar què suposa ser dona en un món dominat pels valors masculins tòxics tradicionals.

Amb tots els respectes per Joshua Jackson, és Lizzy Caplan qui domina la sèrie i qui l’eleva per sobre del refregit reescalfat. Com a Masters of sex o més recentment Fleishman está en apuros, la seva mirada blaugrisenca transmet una intel·ligència irrefrenable i una complexa barreja de vulnerabilitat i determinació; o veritat, a seques. Queda el dubte, potser no gaire gran, de si aquesta nova Atracción fatal aconseguirà esborrar el rastre del polèmic original. Serà complicat: en el procés de millora, ampliació i dignificació s’ha perdut la despreocupació efectista i efectiva que va convertir la pel·lícula en fenomen de masses.