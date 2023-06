Jack Bauer ha tornat. En realitat, no és exactament ell, però donat la sèrie en la qual ho ha fet el que importa sempre és el que sembla, no el que sigui cert. És Kiefer Sutherland el que ho ha fet, en una nova sèrie en la qual és impossible separar a l'actor del paper pel qual el recorden els seguidors de 24, encara que aquí doni menys trompades. Ara torna a la televisió amb Rabbit Hole, un addictiu thriller conspiranoic que a Espanya pot veure's en la plataforma SkyShowtime en el qual encarna a John Weir, un especialista que es mou en els entorns de l'espionatge industrial de les grans corporacions informàtiques. El seu personatge es veu acusat d'un crim que no ha comès, després d'acceptar un d'aquests treballs que semblava que anaven a ser una mera rutina i en el qual ni tan sols hauria de despentinar-se.

Es podria dir que Kiefer Sutherland és el protagonista absolut d'aquesta sèrie, que ho aposta tot al seu carisma i als imprevisibles girs de guió que converteixen cada episodi en una espècie de muntanya russa. Sutherland és una d'aquestes estrelles procedents de la pantalla gran que van saber apostar per les sèries de televisió a l'inici de la seva edat daurada, a pesar que en el món de Hollywood encara era un gènere una cosa injuriada. Durant els 90 era habitual veure’l en papers de malvat. Jóvenes ocultos, Última llamada, Algunos hombres buenos van ser algunes d'aquestes pel·lícules en les quals vam poder aprendre a odiar-lo. Pot ser que això de fer de dolent ho heretés del seu pare, Donald Sutherland, qui als seus 87 anys sembla viure una segona joventut com a secundari en multitud de minisèries i produccions televisives. En la dècada següent, vam aprendre a veure a Kiefer com a heroi d'acció al llarg de les nou temporades de 24 en la Fox. Jack Bauer es va convertir en una icona en això de desmantellar conspiracions terroristes. Després de la fallida Touch, l'actor va tornar a les conspiracions polítiques en Sucesor designado. I mentre la Fox porta anys plantejant-se si ens porta de tornada o no a Jack Bauer, Sutherland torna al món de les conspiracions en les quals es mou com a peix en l'aigua.

Acompanyen a Sutherland en el repartiment Charles Dance, un veterà al qual molts recordaran sobretot per fer encarnat el paper del patriarca dels Lannister en Juego de tronos, del qual millor no dir res per a no revelar pistes sobre la seva identitat; i Meta Golding, actriu que procedeix de la saga Los juegos del hambre i que aquí és la noia amb la qual el protagonista lliga la nit abans que tot s'enfonsi. Tots dos personatges són el principal suport de Weir, encara que aquest no tingui clar si pot confiar o no en ells.

Ens deien en Expediente X que la veritat era aquí fora i és una cosa en la qual molts amants de les sèries hem cregut a ulls clucs. Amb el temps hem après que aquí fora no està on pensàvem o que la veritat pot ser una mica relativa. I és que en Rabbit Hole no podem confiar en ningú i res és el que sembla. Ni tan sols el que crèiem haver vist dos episodis enrere. És igual quina sigui la veritat. El que importa és que en aquests instants de dubte des que apareix el primer muntatge pot haver-hi milions de dòlars canviant de mans. I així tot és una complicada teranyina de fake news i postveritats davant la qual cobra un nou sentit aquella màxima socràtica de «Només sé que no sé res».

El títol de la sèrie al·ludeix al cau del conill que buscava Alícia en el país de las maravillas imaginat per Lewis Carroll. Assistim a una intricada partida d'escacs en la qual guanyarà el qui millor hagi sabut teixir la seva xarxa de mentides per a anar un pas per davant del seu enemic. Guanyarà el que enganyi l'últim i el dubte està sempre en qui l’ha colat a qui. En Rabbit Hole hem de qüestionar-nos tot el que veiem de manera que alguns dels seus girs els podrem veure venir i altres, no tant. La sèrie porta a un altre nivell això de quan el narrador menteix. I així, aquestes sorprenents piruetes argumentals ens porten als moments estel·lars d’El Golpe o de Ocean’s Eleven quan cau el teló i la gran estafa es revela. Al cap i a la fi, poc importa que ens diguin a la cara «t'hem enganyat» perquè a això havíem vingut.