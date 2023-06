Se sol dir que l’amor ho pot tot. El que ja no és tan normal és que pugui sobreviure a través del temps, que és el que els passa als protagonistes d’Outlander. Movistar Plus+ ha estrenat la setena temporada de la sèrie basada en les novel·les romàntiques i d’aventures ambientades en el segle XVIII escrites per Diana Gabaldon, un fenomen literari que ha aconseguit una enorme projecció gràcies a la seva cuidada adaptació a la pantalla petita, que ja encara al final. S’ha confirmat que el pròxim lliurament, el vuitè, serà l’últim, encara que l’univers continuarà viu amb un spin-off que tindrà com a estrelles els pares del protagonista d’Outlander, el fornit escocès Jamie Fraser.

De moment, la setena temporada no pot arribar amb més tensió, ja que Jamie (Sam Heughan) i Claire (Caitriona Balfe) van acabar separats al final del lliurament anterior. No va ser per culpa d’un viatge en el temps d’ella, com en altres ocasions, sinó perquè la doctora s’enfrontarà a un judici acusada d’un crim que no ha comès en la sempre convulsa Carolina del Nord. A més, ressonen amb força els tambors de guerra, aquesta guerra de la Independència americana que el matrimoni Fraser sap per endavant qui guanyarà, encara que el destí torna a posar-los en una cruïlla: el fill il·legítim de Jamie, William Ransom, al qual ha criat el seu amic lord Ramat (David Berry), combatrà del costat de l’Exèrcit britànic i el protagonista va prometre que mai s’enfrontaria a la sang de la seva sang en el camp de batalla. El jove l’interpreta en aquesta etapa més adulta l’actor Charles Vandervaart.

L’incendi

També està pendent aquell incendi que la seva filla Brianna (Sophie Skelton) i el seu marit, Roger (Richard Rankin), van llegir al diari quan encara vivien al segle XX. «Jaime i Claire saben que, en teoria, moren a l’incendi, apareix al diari i són conscients del desenllaç fatal. Però aquesta temporada també hi ha moltes altres coses, com la guerra de la Independència… Saben que són al costat incorrecte en aquest moment amb les tropes britàniques, i constantment s’enfronten a nombrosos obstacles en la seva vida», avança el mateix Heughan sobre les trames d’aquesta setena temporada, basada principalment en el llibre de la saga Outlander An echo in the bone («Ressons del passat»), ja que fa uns anys que la sèrie va barrejant fets de diverses novel·les.

El que també continuarà en aquests nous capítols és Ian (John Bell), el nebot de Jamie que va viure amb els indis, que servirà per introduir dos dels nous personatges de la trama. Es tracta del doctor Denzell Hunter (Joey Phillips) i la seva germana, Rachel (Izzy Meikle-Small). El metge haurà de curar el jove William Ransom, mentre que la seva germana despertarà l’admiració tant del fill de Jamie com de Ian.

Una altra de les incorporacions és l’actriu Kristin Atherton, que encarnarà Jenny Murray, la germana de Jamie, a la qual en les tres primeres temporades va donar vida la intèrpret Laura Donnelly. També tornaran personatges com els de Geillis Duncan (Lotte Verbeek), Brian Fraser (Andrew Whipp), Dougal MacKenzie (Graham McTavish), Laoghaire Fraser (Nell Hudson), Ian Murray (Steven Cree) i Joan MacKimmie (Layla Burns). Els que se suposava que estaven morts podran reaparèixer gràcies a les trames dels viatges en el temps, tal com va aclarir el showrunner de la sèrie, Ronald D. Moore: «Un dels grans avantatges de la nostra història èpica és el viatge en el temps. Ens permet visitar de nou alguns dels nostres personatges favorits, en diferents temps i llocs. Estem encantats de donar la benvinguda de nou a algunes cares conegudes per a aquesta setena temporada».

16 episodis

Entre els nous personatges hi ha també Mercy Woodcock, una antiga esclava alliberada (Gloria Obianyo, Dune); Rob Cameron, un conegut de Brianna i Roger (Chris Fulton, Los Bridgerton); el traïdor Benedict Arnold (Rod Hallett, The Last Kingdom), i Buck MacKenzie, el fill bastard de Dougal MacKenzie i Geillis Duncan, que és també un ancestre de Roger (Diarmaid Murtagh, Vikingos). Entre els fitxatges hi trobem fins i tot Sinéad O’Connor, que interpreta la famosa sintonia de la capçalera.

Composta de setze episodis, aquesta setena temporada d’Outlander serà la més extensa de la sèrie, des de la primera. Encara que els capítols no arribaran tots de cop. Movistar Plus+ ja ofereix els vuit primers, però els vuit restants no arribaran fins al 2024.