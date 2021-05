Antena 3 ha elegit Adriana Ugarte com a protagonista de «Madre», la seva nova adaptació d'una novel·la turca que seguirà el mateix model d'«Alba», l'adaptació espanyola de «Fatmagül» protagonitzada per Elena Rivera i que es pot veure de moment a Atresplayer Premium.

La ficció comença a confirmar el seu repartiment amb aquest primer nom, al qual es sumaran nous fitxatges ben aviat, ja que està previst que el seu rodatge arrenqui pròximament a fi d'estrenar-la a la seva plataforma aquest mateix any.

L'actriu donarà vida a la Manuela, una jove biòloga que es muda lluny de la seva família adoptiva per viure en solitari en unes maresmes i dedicar-se a l'estudi de les aus. Traumatitzada per l'abandonament dels seus pares decideix que mai serà mare. El dia en què coneix l'Alba, començarà a qüestionar les bases emocionals sobre les quals ha construït la seva vida i s'haurà d'enfrontar als dimonis del seu passat.

La ficció està formada per 13 capítols d'una hora de durada i estaran produïts per Atresmedia TV i Buendía Estudios. Montse García, Sonia Martínez i Eduardo Galdo figuren com a productors executius, mentre que aquest últim encapçalarà també l'equip de guió que completen Lele Portas, Marco T. Socorro, Joana Ortueta, Humberto Ortega i Natalia García-Prieto.