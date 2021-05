El misteri per fi ha sigut revelat. Antena 3 estrena la segona temporada de «Mask Singer» el pròxim dilluns 17 de maig a les 22:45 hores. L'anunci s'ha produït a través de les xarxes socials del programa mentre el seu presentador, Arturo Valls, presentava el programa en la seva visita a «El Hormiguero». Aquesta nova edició comptarà amb la incorporació de Paz Vega al grup d'investigadors després de la impossibilitat que Malú pogués seguir amb les seves tasques per problemes d'agenda. D'aquesta forma, la que fos guanyadora de la primera edició com Catrina s'unirà a Los Javis i José Mota, que conserven els seus llocs.