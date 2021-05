El "Cuines" està de celebració i és que arriba a l'emissió 1000. Marc Ribas descobrirà els secrets més ben guardats del programa i ensenyarà imatges inèdites i curioses que no han vist mai la llum. I tot això ho farà cuinant la que, per ell, és la millor truita de patates del món.

El 2016 va néixer un "Cuines" brutal i es van posar en marxa els fogons amb més rock'n'roll de la tele. Des de llavors, Marc Ribas ha ensenyat cuina per al dia a dia, receptes per a ocasions especials, plats tradicionals catalans, fusions i noves creacions. El Marc s'ha convertit en un imprescindible dels programes d'èxit de la cadena, a banda del programa diari, també se l'ha vist al capdavant de "Joc de cartes", "Joc de cartes estiu, "Pop up xef" i "Cuines al límit".

Marc Ribas ha explicat que "Em fa molta il·lusió haver arribat a la recepta número mil! Sobretot em fa molta il·lusió per tots, per tot l'equip... perquè ens hem esforçat molt per intentar donar la volta a un "programa recepta". El bon humor i les ganes de passar-s'ho bé són imprescindibles, és el que t'anima a anar a treballar i a fer cara que són les 4 de la tarda quan graves a les 7 del matí. Estem molt agraïts a l'audiència de com ens han tractat i que ens hagi permès arribar a fer mil programes. N'hem fet mil, però la cuina és infinita, i en podem arribar a fer deu mil més! Això és el més bonic de la cuina i de la televisió, que sempre es poden crear coses noves."

Va ser més tard, el 2017, quan s'hi va incorporar Gessamí Caramés, a qui s'ha pogut veure fent les receptes més dolces del programa i, en els últims temps, també de salades.

Rosa Torres, directora del "Cuines": "Arribem als mil programes i volem donar mil gràcies a tothom que ho ha fet possible. Sobretot, i especialment, a l'audiència que ens fa confiança i ens segueix triant cada dia. El 2016 començava un nou "Cuines" amb molt rock'n'roll, un programa amb molt color i un cuiner sense davantal i amb molt tupè. Des d'aquell moment, en Marc Ribas, i més tard la Gessamí Caramés, i tot l'equip de TV3 que hi ha al darrere hem volgut transmetre la passió pel que fem, programa a programa. La tele és màgia, però la cuina, també... i ens agrada pensar que el "Cuines" és com un programa de màgia que ensenya els trucs als espectadors. Emocionats i agraïts d'haver arribat als mil programes i amb l'energia intacta per fer-ne mil més. Esperem que ens hi acompanyeu"

I com que 1.000 programes no es fan cada dia, ho volen celebrar de la millor manera: cuinant, divertint-se, entretenint tothom i bufant les espelmes.

Audiències excel·lents

El "Cuines" és un programa que ha destacat des del principi per tenir unes audiències excel·lents, de fet l'audiència acumulada de l'espadi és de 4.946.000 espectadors. I pel que fa a aquesta última temporada, des del setembre del 2020 fins ara, la quota mitjana és del 20,2%, 342.000 espectadors, i una audiència acumulada de 3.601.000 espectadors.

I pel que fa a les audiències digitals, aquesta temporada és la millor de totes, amb una mitjana setmanal de 29.300 usuaris únics i 56.300 reproduccions en directe i a la carta. Durant aquest període s'han fet 2 milions de reproduccions i s'han vist 3,5 milions de pàgines vistes. La recepta més consultada d'aquesta temporada ha estat la dels "Panellets" amb 80.500 pàgines vistes i 18.400 reproduccions.

I a les xarxes socials el programa té 32.000 seguidors a Facebook, 18.000 a Twitter i 68.300 a Instagram.