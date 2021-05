Dotze famosos es disputaran cada setmana el premi al millor pastisser amateur del país a ‘Celebrity Bake Off’, el nou format d’entreteniment d’Amazon Prime Video. La plataforma ha confirmat el càsting al complet de la seva nova aposta, que com va avançar en exclusiva YOTELE, comptarà amb Paula Vázquez i Brays Efe com a parella de presentadors.

Esperanza Aguirre

L’expresidenta de la Comunitat de Madrid és el fitxatge estrella del ‘talent show’ d’Amazon Prime Video. Quatre anys després de la seva retirada definitiva de la política, intentarà sorprendre amb les seves habilitats com a rebostera.

Soy una pringada

Esty Quesada, més coneguda com ‘Soy una pringada’, és un altre dels fitxatges que més expectació han generat. A més de ser molt coneguda pels seus vídeos, és la creadora i la protagonista de la sèrie ‘Looser’ a Flooxer, el canal de contingut jove d’Atresmedia. ‘Paquita Salas’, ‘Vota Juan’ o Terror i feria’ són altres de les produccions en què ha participat.

Paula Gonu

YOTELE va avançar en exclusiva el fitxatge de Paula Gonu per ‘Celebrity Bake Off’. La ‘influencer’, que compta amb dos milions de seguidors en el seu perfil d’Instagram, debuta com a concursant d’un ‘talent show’.

Chenoa

Es va donar a conèixer fa dues dècades com a concursant d’‘Operación Triunfo’, i des d’aleshores, Chenoa ha anat compaginant la seva carrera com a cantant amb la televisió. Entre els seus últims projectes a la televisió destaquen ‘Zapeando’ i ‘Tu cara me suena’, on exerceix com a jurat des del 2016.

Soraya Arnelas

Igual com Chenoa, va fer el salt a la fama arran del seu pas pel popular ‘talent show’. Ara, Soraya canviarà els escenaris per les cuines per sorprendre amb els seus dots com a pastissera.

Pablo Rivero

L’actor que dona vida a Toni en la longeva ‘Cuéntame cómo pasó’, Pablo Rivero, s’estrena com a concursant d’un ‘talent show’ a ‘Celebrity Bake Off’.

Andrés Velencoso

Les cuines de l’edició ‘celebrity’ de ‘Bake Off’ també rebran Andrés Velencoso. El model i actor ha participat en sèries com ‘Velvet Colección’ i en la quarta temporada d’‘Élite’, que s’estrena el pròxim mes de juny a Netflix.

Yolanda Ramos

El toc d’humor el posarà Yolanda Ramos. L’actriu i humorista, que ja té experiència en els fogons després d’haver participat a ‘Masterchef Celebrity’, serà una de les aspirants del format d’Amazon Prime Video.

Eduardo Iturralde González

Avançat en exclusiva per YOTELE, l’exàrbitre Eduardo Iturralde salta del camp de futbol a les cuines de ‘Celebrity Bake Off’.

Adriana Torrebejano

També s’estrena com a concursant en un programa d’entreteniment Adriana Torrebejano, coneguda pels seus papers en sèries com ‘El secreto de Puente Viejo’ o ‘Amar es para siempre’.

Joan Capdevila

Un altre dels concursants que va avançar aquest portal en exclusiva és el de l’exfutbolista Joan Capdevila. A més de portar la selecció espanyola, durant la seva trajectòria esportiva va jugar en clubs com l’Espanyol, el Deportivo de la Corunya o el Vila-real.

James Rhodes

La llista de concursants de ‘Celebrity Bake Off’ la tanca el pianista James Rhodes, que no compta amb experiència en un format d’aquestes característiques.