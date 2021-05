Amb una trajectòria de més de tres dècades, Carlos Alsina s’ha convertit en un dels locutors radiofònics més influents d’Espanya. El periodista realitza entrevistes sense embuts, aconseguint que els personatges que passen per ‘Más de uno’ a Onda Cero sempre li deixin declaracions sorprenents i de vegades impactants.

No obstant, no tots els polítics volen asseure’s amb Alsina. Aprofitant l’entrevista que Cristina Pardo li ha fet aquest diumenge a ‘Liarla Pardo’, ha confessat la identitat dels dirigents que es neguen visitar el seu programa. «Des del 2017, no venen Pablo Iglesias, Irene Montero i Adriana Lastra. Em tenen vetat».

Alsina va explicar el que li va passar amb Iván Espinosa de los Monteros: «Va accedir a venir, però abans de l’entrevista va preguntar la identitat dels tertulians que m’acompanyarien i va exigir que dos en concret no poguessin fer-li preguntes. Llavors vaig dir a María Jesús, la meva productora, que li digués que això no era viable».