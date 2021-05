Anar a ‘First dates’ i passar de la teva cita per acabar flirtejant amb el presentador. Això és el que li va passar a l’Àfrica, que buscava un home que li seguís el ritme a la pista de ball, i es va emportar un bon desengany des del principi.

La participant del ‘dating show’ de Cuatro, de 59 anys, viuda i amb dos fills, es considera una dona molt activa a qui li encanta ballar i estar sempre activa, a més de confessar-se una apassionada de les cartes.

Amb aquest perfil vital, la comensal no va tenir cap dubte des del principi que en la seva cita televisiva no trobaria l’amor. De fet, quan va veure el Juan Manuel, va deixar clar que no era el seu tipus de manera directa i contundent.

L’Àfrica esperava trobar un cavaller dels d’abans, que sabés ballar i jugar al mus. Però la seva cita no quadrava amb el seu perfil, no complia cap dels requisits que ella buscava i tot i que no va abandonar el sopar, va tenir clar que en la pregunta final respondria que no desitjava tenir una segona trobada.

No obstant, com que el seu prototip responia a un híbrid entre Carlos Sobera i el cambrer Matías, va resultar que amb el presentador sí que va sorgir una bona sintonia a compte de l’afició comuna que tots dos es van adonar que tenien: el mus. «Et desafio a una partideta», li va dir el basc.

A Sobera li va cridar l’atenció el cabell arrissat de l’Àfrica. «Fa honor al continent que refereix el teu nom», va comentar en to divertit. Tot i que va intentar conèixer-la millor, preguntant-li pel seu gustos i el que esperava de l’amor, el cert és que el presentador està feliç i casat, per la qual cosa l’Àfrica va abandonar el restaurant sola però amb esperances de trobar la seva meitat en un altre lloc.