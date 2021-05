El Festival d'Eurovisió arrenca aquest dimarts la seva 65 edició, la que no es va poder celebrar el 2020 a causa de la pandèmia de covid-19, amb una primera semifinal en la qual Malta haurà de demostrar sobre l'escenari els pronòstics que l'han situat com una de les favorites.

El programa arrencarà a partir de les 19.00 GMT a l'Ahoy Rotterdam, a la ciutat neerlandesa del mateix nom, amb setze països a concurs que es disputaran deu places per a la gran final.

No hi haurà duels significatius en aquesta primera ronda classificatòria, ja que els principals favorits han quedat més o menys repartits i no mesuraran les seves forces realment fins dissabte, quan es lliuri l'autèntica competició pel trofeu d'Eurovisió 2021.

Per aquest ordre, actuaran Lituània, Eslovènia, Rússia, Suècia, Austràlia, Macedònia del Nord, Irlanda, Xipre, Noruega, Croàcia, Bèlgica, Israel, Romania, l'Azerbaidjan, Ucraïna i Malta, aquesta en últim lloc amb la seva candidata Destiny i el tema "Je Me Casse".

La maltesa ha aconseguit mantenir-se preferida de les cases d'apostes durant les últimes setmanes, encara que amb l'inici dels assajos oficials les seves perspectives s'han desinflat lleugerament en favor de la francesa Barbara Pravi i els italians Manestin. Com a membres del "Big Five" (Alemanya, Espanya, França, Itàlia i el Regne Unit), aquests dos últims no actuaran en les semifinals i passaran directament a la final.

Més enllà dels possibles aspirants al podi, no caldrà perdre de vista al suec Tusse i el seu cant d'apoderament col·lectiu "Voices", ni a la candidata de Xipre Elena Tsigronou i el seu tema "El Diablo", en la línia de Lady Gaga i Rita Ora, ni tampoc a l'azerbaidjanesa Efedi amb "Cleopatra", amb una altra proposta de pop i arranjaments àrabs.

També aspiren a passar a la final la romanesa Roxxen amb una balada de "dark pop" a l'estil de Billie Eilish, la israeliana Eden Alene amb "Set Em Free" iels ucraïnesos Go_A, que han millorat notablement posicions des de la seva arribada a Rotterdam amb el seu atípic folk electrònic.

Així mateix, serà l'oportunitat de gaudir de l'elegància dels belgues Hooverphonic, els artistes més coneguts d'aquesta edició fora del circuit eurovisiu, amb una cançó elegant d'acord amb el seu estil anomenada "The Wrong Plau".