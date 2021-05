L'Associació de Consumidors de Mitjans Audiovisuals de Catalunya atorgarà el 22 de juny a l'auditori del CaixaForum els XXVI Premis Zapping al millor oci audiovisual de 2020. Entre els finalistes d'aquesta edició hi ha els programes de TV3 'La fossa', 'Atrapa'm si pots', 'El foraster' i 'Gent de Mercats'. També opten a un guardó, en diferents categories, l'actriu Nausicaa Bonnín ('La fossa'), l'actor Àlex Monner ('La línia invisible') i la periodista i presentadora del 'Tot es mou' Helena Garcia Melero. També són finalistes les sèries 'Patria' i 'La valla', els programes 'Pasapalabra' i 'Comerse el mundo', els presentadors Roberto leal i Ion Aramendi, o els actors Sergio Caballero i Vicky Luengo, entre altres.

Els finalistes dels Premis Zapping són el resultat de les votacions dels consumidors inscrits a l'Associació de Consumidors, una entitat sense ànim de lucre que integren més de 17.000 persones. Els guanyadors, en canvi, els escull un jurat especialitzat encapçalat per la presidenta d'aquesta associació, Anna Plans.

La vint-i-sisena edició dels guardons inclou candidats catalans en gairebé totes les categories. Els representants catalans només estan absents de la candidatura a millor videojoc de producció pròpia, on estan nominats 'Call of the sea' (Out of the Blue Games SL), 'Summer in Mara' (Chibig Studio) i 'A tale of paper' (Open House Games). Tampoc hi ha catalans a millor iniciativa a la xarxa, on s'han destacat el perfil de Twitter d'Ángel Martin, 'Informativo matinal para ahorrar tiempo'; la web 'Maldita.es' i el Twitter de Pedro Torrijos, on es mostren coneixements d'arquitectura.

Nausicaa Bonnin ('La fossa') és candidata a la millor actriu, juntament amb Ángela Molina ('La valla') i Vicky Luengo ('Antidisturbios'). Pel que fa a millor actor, hi ha Abel Folk ('La valla'), Àlex Monner ('La línea invisible') i Sergio Caballero ('La fossa').

En l'apartat de millor sèrie hi ha 'La fossa', de TV3, que competeix amb 'La valla' (Antena 3) i 'Patria' (HBO).

Pel que fa a entreteniment, els nominats són 'Atrapa'm si pots' (TV3), 'El cazador' (TVE) i 'Pasapalabra' (Antena 3).

Helena Garcia Melero, presentadora del 'Tot es mou' de TV3 està nominada a millor presentadora, juntament amb Ion Aramendi ('El cazador', TVE) i Robert Leal ('Pasapalabra', Antena3),