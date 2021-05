Els italians Maneskin amb "Zitti e buoni" han guanyat aquest dissabte la gran final de la 65 edició del Festival d'Eurovisió celebrada a Rotterdam després d'aconseguir un total de 524 punts. El podi del certamen ha estat completat amb una segona posició de la francesa Barbara Pravi amb "Voilà" ( 499 punts) i una tercera, del suís Gjon's Tears amb 'Tout l'Univers' (431 punts).

L'espanyol Blas Cantó, que va presentar el tema "Voy a quedarme", en record de la seva àvia morta a causa de la covid, va quedar en la 24a posició d'entre tots els països que han format part del festival. La candidatura espanyola va rebre només 6 punts, per davant d'Alemanya i Regne Unit.

El certamen va arrencar amb la seva habitual desfilada de països i el regust d'almenys un triomf inqüestionable: el d'haver aconseguit una gala de màxim nivell en temps de pandèmia. Amb 26 països participants i 3.500 persones entre el públic prèviament sotmeses a anàlisi, l'Ahoy Rotterdam va encendre els seus focus per una última nit de música, escenografies impossibles i arrítmies causades pel repartiment de vots, que segons les apostes quedaran repartits sobretot pel costat de la mar Mediterrània.

El festival, en tuits

En la seva última edició, el Festival d'Eurovisió va registrar més d'un milió de 'tuits' i més de 211 milions de reaccions, unes xifres que s'expliquen tant en l'entreteniment com en el consum social del programa. Aquest any l'èxit del festival a les xarxes socials no serà excepció.

