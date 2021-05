Espanya es va proclamar ahir a la nit guanyadora de la primera edició del International Low Vision Song Contest, el festival d'Eurovisió per a artistes cecs, amb la cançó 'Otra visión' que ha interpretat la seva autora, la jove d'Almeria Laura Diepstraten.

Les votacions, obertes al públic per Internet, s'han decantat per l' "emotivitat que transmet la jove de Pulpí en la seva descripció de la manera de veure i viure de les persones cegues", ha informat l'ONCE.

Dels 7.247 vots emesos, la cançó de la representant espanyola ha sumat 1.980, el 27,32% del total, seguida de la de Turquia, interpretada per BurakBoztek, amb el 22% dels vots, Xipre, amb The Light, que ha sumat el 8% de les votacions, i Lituània amb The Wind Rose, que ha quedat en quarta posició.

Aquesta primera edició de l'Euro-LowVision ha convocat a artistes "consagrats", en la seva majoria amb una trajectòria musical professional, de diferents estils, que han comptat amb arranjaments "molt elaborats d'una gran qualitat artística", acompanyats a més de vídeos molt produïts a l'estil d'Eurovisió que han aprofitat per a promocionar les seves ciutats o països.