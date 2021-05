Moltes estrelles del rock solen estar abonades a la polèmica. Per a unes quantes, és gairebé com una part de la promoció dels seus treballs. I no podia ser menys per al nou ídol musical d’Europa (eurovisivament parlant): Damiano David, el líder de Maneskin, el grup italià que aquest dissabte es va coronar com a vencedor en el veterà certamen musical amb la seva refrescant barra i la seva treballada estètica glam que es va ficar a la butxaca el públic europeu.

El jove romà, de 22 anys, va ser el xafardeig de la nit no només per la seva devastadora actuació a l’Ahoy Arena de Rotterdam (amb petó inclòs a un dels companys de banda), sinó sobretot pel vídeo que es va difondre com la pólvora a les xarxes socials en què molts el van voler veure esnifant cocaïna. El grup italià es va afanyar a desmentir els comentaris, assegurant que estan en contra del consum de qualsevol tipus de substàncies estupefaents, però davant els dubtes han preferit que el vocalista se sotmeti a un test antidroga per aturar qualsevol sospita.

Mite eròtic del rock

La polèmica no ha fet més que avivar l’interès pel passat d’aquest polifacètic cantant, en qui molts veuen el nou mite eròtic del rock. Sexi, androgin i amb cert aire macarra, Damiano David s’atreveix amb qualsevol ‘look’, com demostra al seu perfil d’Instagram, en què el veiem amb des de jerseis amb reixeta fins a conjunts d’estampat de lleopard i faldilla escocesa. No falta mai l’ombra d’ulls, i el cigarret a la boca és un altre dels seus clàssics a les fotos.

Les primeres incursions en la música es remunten a la seva època adolescent, quan tocava als carrers de Roma amb els seus col·legues de Maneskin cap al 2015, any en què va néixer el grup. El cert és que en aquella època l’estètica dels quatre integrants de la banda era molt menys ‘cool’ i trencadora que l’actual, veient algun dels seus vídeos, tot i que es mantenen fidels als seus orígens, afirmant fins i tot que tornaran als carrers. «És el punt de partida del nostre viatge», han assenyalat en una entrevista recent amb el diari italià ‘La Repubblica’. La seva fama va anar pujant com l’escuma al país transalpí des que van quedar segons en el concurs ’Factor X Itàlia’.

El seu pas pel xou els va aplanar el camí per llançar l’LP ‘Chosen’, amb el qual van aconseguir un doble disc de platí. Després publicarien els discos ‘Il ballo della vita’ i ‘Teatro d’ira’, amb algunes cançons en anglès. La seva victòria al prestigiós Festival de San Remo els va donar el bitllet a Eurovisió, on van arrasar en el vot del públic amb la potència del seu ‘Zitti e buoni’, compensant així la quarta posició en les valoracions dels jurats professionals, que els havien col·locat quarts.

Relació de quatre anys

En l’apartat personal, a Damiano l’han relacionat sentimentalment amb la seva companya de Maneskin, Victoria De Angelis, que curiosament havia sigut la que havia donat la idea per batejar el grup amb un nom procedent del danès, la seva llengua materna. No obstant, el cantant ha confirmat recentment la seva relació amb la model de 25 anys Giorgia Soleri, amb qui surt des de fa quatre anys. Es parla, fins i tot de matrimoni.

«¡El rock and roll mai mor!» va cridar eufòric Damiano dissabte quan va tornar a pujar a l’escenari per recollir l’estatueta que els coronava com a reis d’Eurovisió. I la culpa d’aquesta longevitat és que continuen apareixent grups com Maneskin, disposats que el rock continuï sonant als escenaris.