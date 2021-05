Josep Ferré s’ha convertit en una de les revelacions més grans de ‘Sálvame’, on acudeix de manera habitual per imitar els col·laboradors i altres rostres coneguts de Telecinco. La setmana passada, l’actor es va posar a la pell de Carmen Borrego amb una imitació que va arrasar a les xarxes socials i que va causar les rialles dels seus companys. No obstant, a qui no sembla haver-li fet gaire gràcia és a la filla de María Teresa Campos.

Aquest diumenge a ‘Viva la vida’, Borrego va poder veure de nou algunes de les intervencions de l’actor quan va aparèixer al plató caracteritzat com ella. Al ser preguntada per les seves sensacions, ja que molts donaven per fet que no li agradaria, va reconèixer que Ferré és «un gran actor». «Quan t’imiten, normalment exageren les coses», va afirmar.

Dit això, la col·laboradora va reconèixer que alguns detalls de la imitació no li van agradar: «Crec que hi ha coses de mal gust, sincerament, però n’hi ha d’altres que m’han fet gràcia». No obstant, va voler deixar clar que no «m’ho prendré malament». «Ha imitat tots els companys de ‘Sálvame’, inclòs Kiko», va recordar.

Precisament va ser Matamoros que es va interessar pel que no li havia agradat: «¿Què és el que no t’ha agradat?». Va ser llavors quan Borrego va aclarir que les al·lusions a la seva família li van semblar fora de lloc: «Els gestos i les coses que fa amb les cames, tant em fa, però en algunes coses que diu de l’Alejandra i de tal... Són temes tancats».

«No tinc cap problema amb la meva família. Ni amb la meva germana, ni amb la meva mare, ni amb la meva neboda. No vull ser més que ningú i no li tinc enveja a ningú», va concloure la tertuliana a ‘Viva la vida’.