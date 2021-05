A ‘First dates’ és molt important tenir les coses clares, com la Beatriz, una noia de 35 anys que busca «algú actiu i que no estigui per ensenyar». El programa li va proposar una cita amb John, un senyor separat de 41 anys que té les coses tan clares com ella.

Pocs minuts després de conèixer-se, ell ja reconeixia «haver-hi connectat molt». Entre plat i plat, els dos es van conèixer més i van coincidir que el fet de buscar parella «és una merda i falta sinceritat», reconeixent tots dos que els agrada molt ser clars quan estan amb algú, dient si busquen una cosa seriosa o una cosa passatgera.

També es van adonar que a tots dos els agradaria viure una temporada fora de casa en una furgoneta o una caravana. Pel que fa al físic, tots dos es van agradar: «Per a l’edat que tens estàs molt bé», li ha dit ella, cosa que ell s’ha pres amb molt bon humor. «M’ha fet molt bon rotllo, hem connectat de seguida, hem connectat com el wifi».

Ja a la recta final de la cita, i després de respondre unes preguntes pujades de to proposades pel programa, va arribar el moment de la decisió final. Tots dos van decidir donar-se una segona oportunitat, no sense que abans la Beatriz reconegués les seves intencions: «Passi el que passi, m’emporto un follaamic».