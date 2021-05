Ibai Llanos ha afegit un nou record al seu historial com a streamer. El creador de contingut basc va aconseguir aplegar dimecres passat més de 6 milions d’espectadors (amb un pic d’1,5 en el moment de màxima audiència) en la nit de boxa que va enfrontar estrelles d’internet i que va emetre a través de la plataforma Twitch.

Batejada com la Velada del año, la gala va tenir lloc a la Sala Apolo de Barcelona entre les 7 de la tarda i quarts de 12 de la nit i va permetre veure tres duels diferents, tots protagonitzats per streamers que s’havien entrenat per a l’ocasió. Future es va enfrontar a Torete; Mister Jagger a Viruzz; i Reven a ElMillor.

La retransmissió s’ha convertit en una de les més vistes de la història de la plataforma d’Amazon i ahir, menys de 24 hores després de la seva emissió, ja acumulava més de 21 milions de visualitzacions. L’expectació era tan alta que 570.000 espectadors ja estaven connectats al canal d’Ibai abans que comencés l’esdeveniment.

Llanos va assegurar a través de les xarxes socials, una setmana abans de la gala, que portava treballant en aquest projecte des de feia més de cinc mesos i que la vetllada es preveia com una de les més especials de la seva vida. El seu pressupost va ser d’entorn els 100.000 euros i no hi va faltar la catifa vermella, àrbitres i jutges professionals i una llarga llista de convidats, entre els quals el youtuber manresà Jordi Wild, TheGrefg, DjMariio, IlloJuan i el campió de boxa d’Europa Sandor Martín, que a més va exercir d’entrenador d’un dels streamers concursants. Fins i tot el mateix Ibai va lluir un vestit especial per a l’ocasió, molt diferent del xandall que acostuma a vestir durant els seus directes diaris.

Una rivalitat que arriba al ring

Per poder veure el plat fort de la vetllada de boxa va caldre esperar fins ben passades les 11 de la nit amb l’enfrontament entre Reven i ElMillor. Com a rerefons hi havia les múltiples enganxades que tots dos influencers havien protagonitzat a les xarxes socials. Va ser el basc Reven qui es va alçar com a campió després de cinc assalts.

La gala la va obrir un combat que va durar poc, fins al segon round amb la victòria de Torete, que va tombar amb un KO tècnic Future. I seguidament, després de tres rondes frenètiques, Jagger es va endur la segona victòria de la nit.

L’èxit de la proposta ha fet que Llanos s’hagi compromès a organitzar -ne una nova edició l’any que ve.