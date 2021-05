Una nova sèrie original arribarà el mes que ve a Movistar. El maig estarà marcat principalment en la plataforma de pagament per l’estrena de la primera temporada de ‘Paraíso’, la sèrie de gènere protagonitzada per Macarena García i Gorka Otxoa, entre d’altres, que veurà la llum a la plataforma el divendres 4.

Els joves intèrprets Pau Gimeno (‘Billy Elliot’), Cristian López (‘El rey León’, ‘Billy Elliot’), León Martínez (‘Merlí’, ‘Superlópez’), Héctor Gozalbo (‘Nada será igual’), María Romanillos (‘Antidisturbios’, ‘Las consecuencias’) i Patricia Iserte completen l’elenc de la sèrie.

Ambientada el 1992, a ‘Paraíso’, tres joves desapareixen en una discoteca sense deixar rastre. La policia no sembla estar buscant en la direcció correcta, per això el Javi, el germà petit de la Sandra, comença una investigació juntament amb el Quino i l’Álvaro, els seus millors amics, i el Zeta, el gallet de la classe. Junts descobreixen que els qui tenen la seva germana no són d’aquest món.

‘The Good Fight’ – Temporada 5

‘The Good Fight’ – Temporada 5. Una altra de les estrenes destacades d’aquest mes de juny a Movistar+ és la cinquena temporada de ‘The Good Fight’. En vista de la sortida imminent de l’Adrian i el Lucca de la firma, la Diane comença a qüestionar si el seu lloc està realment dirigint, al costat de la Liz, un bufet majoritàriament afroamericà. Mentrestant, la Marissa es veu involucrada en un conflicte d’interessos amb un tal Hal Wackner (Mandy Patinkin), un ciutadà de Chicago sense experiència legal que decideix obrir el seu propi tribunal en la part del darrere d’una copisteria. Contra tot pronòstic, l’improvisat jutjat guanya popularitat i des de Reddick, Boseman & Lockhart han de lidiar amb judicis extravagants i sense cap valor legal contra l’atenta mirada d’un públic àvid d’entreteniment.

‘Todo va a ir bien’ – Estrena – 11 de juny

L’australià Nicholas (Josh Thomas) és un noi independent d’uns vint anys que es queda a càrrec de les seves dues germanastres nord-americanes després de la mort del seu pare. El Nicholas llavors passa a convertir-se en l’improvisat tutor legal de les adolescents: La Matilda (Kayla Cromer), una noia en l’espectre autista que es prepara per a la universitat, i la Genevieve (Maeve Press), una nena enginyosa i mordaç que es resisteix a acceptar el que la pubertat li té preparat. Elles, d’altra banda, hauran de lidiar no només amb una pèrdua devastadora sinó amb la realitat que el seu germà neuròtic és tot el que tenen.

‘¿Qué fue de los Durrell?’ – Estrena – 8 de juny

‘¿Qué fue de los Durrell?’ – Estrena – 8 de juny. Després de veure interromput el seu idil·li grec per l’inici de la IIGM tots els Durrell, menys el Larry, van tornar a la grisa i plujosa Bournemouth. Però una família tan extraordinària no podia tornar a Anglaterra i acomodar-se en una vida anodina i rutinària sense més ni més. Les veritables aventures dels Durrell no havien fet més que començar.

Des de la seva acomiadada de l’assolellada Corfú fins al seu impressionant llegat en l’actualitat, la història real dels Durrell inclou ambicioses expedicions a l’Àfrica, fama mundial, tempestuoses relacions amoroses i la construcció d’un zoo de prestigi a l’illa de Jersey.

Els Durrell mai van tenir objecció a l’hora d’explicar rocambolesques històries sobre la seva família, així que treure a la llum la veritat no és tasca fàcil. Gràcies a l’accés a imatges d’arxiu i a testimonis inèdits d’alguns membres de la família, aquest documental va més enllà del mite literari i televisiu per descobrir una història de secrets familiars, cors trencats i grans èxits.