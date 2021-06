Sergio va arribar al restaurant de ‘First dates’ presumint de tatuatge. Després de declarar-se com un ferm admirador de les Spice Girls, el participant del ‘dating’ xou va mostrar el seu avantbraç, on porta amb orgull les cinc integrants de la ‘girlband’ més famosa de tots els temps: Mel B, Geri Halliwell, Victoria Beckham, Emma Bunton i Mel C.

«Em van firmar i vaig anar corrent a tatuar-m’hol», va reconèixer Sergio, que es refereix a aquesta curiositat com el seu costat «més friki». «No en tinc cap de favorita, en cada aspecte de la meva vida m’hi identifico. M’han fet sentir des que tenia 3 anys fins ara, que en tinc 27», va explicar en uns totals a càmera.

Després de Carlos Sobera, qui també va poder veure el tatuatge de Sergio va venir el Jordi, el jove barceloní amb qui va ser aparellat. «Et molen els ‘tatus’?», li va preguntar aquest per trencar el gel. «Molt. És el tatuatge més gai que veuràs en la teva vida», va respondre ell entre rialles.

«Les Spice Girls? Està guai», va admetre el Jordi, que també porta algun disseny tatuat pel seu cos. El participant va reconèixer que la seva cita li semblava «valenta» perquè «no tothom es tatua això». «És arriscat però jo també tinc aquest punt», va assegurar.

Quan va arribar el moment de prendre ‘la decisió final’, Sergio va reconèixer que no tindria una segona cita, sinó «moltes cites més». En aquesta mateixa línia es va mostrar el Jordi: «Sí, tindria una segona cita, una tercera... Ens podem conèixer».