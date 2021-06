‘Got talent’ ja grava la setena temporada a Telecinco amb novetats importants respecte a les entregues anteriors. Mediaset ha confirmat durant la tarda d’aquest dilluns, 7 de juny, que Paz Padilla no seguirà exercint de jurat al ‘talent show’ produït per Fremantle. Els qui sí que es mantenen al programa són Edurne, Risto Mejide i Dani Martínez, així com el presentador Santi Millán.