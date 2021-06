Després de conèixer-se que Mamin Mendizábal deixarà de presentar 'Más vale tarde' a partir del 30 de juny, laSexta ha sorprès anunciant els noms dels nous conductors del magazín informatiu: Iñaki López i Cristina Pardo.

El presentador de 'laSexta Noche' i la presentadora de 'Liarla Pardo' assumeixen un nou projecte a laSexta, cadena a la qual tots dos estan lligats des de fa diversos anys. Encara que la cadena no ha donat més informació sobre aquest tema, sí que assenyalen que compaginaran aquesta labor amb "altres projectes" dins del grup, per la qual cosa es desconeix si seguiran al capdavant dels altres espais que condueixen.

La cadena ha anunciat aquest ball de presentadors a través d'un irònic vídeo en el qual Mendizábal els ensenya el plató als nous "inquilins", com si els estigués llogant una casa. La presentadora també va anunciar que seguirà a la cadena al capdavant d'altres projectes que encara no s'han revelat. "Em quedo a laSexta, no us desfareu de mi". "Us deixo als millors a l'equip i uns espectadors fidels", diu als seus successors.