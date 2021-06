Lupin és el paradigma de sèrie que, amb tots els seus errors i llicències narratives, aconsegueix que t’hi acabis enganxant perquè en el fons no pretén ser altra cosa que un thriller per a tota la família que juga amb elements molt clàssics. Aquesta segona entrega, formada per cinc episodis, reprèn l’acció amb el protagonista iniciant una croada a contrarellotge per recuperar el seu fill. La sèrie té tots els números per repetir i fins i tot incrementar l’èxit de la primera temporada perquè des de la seva estrena el passat mes de gener no ha parat de guanyar adeptes arreu del món.