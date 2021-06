La Marató dedicada a la covid-19 ha sumat més de 3,5 milions al marcador provisional del 20 desembre i ha aconseguit una recaptació definitiva de 13.864.073 euros, la tercera més alta de la història del programa. Segons la CCMA, aquests recursos han permès sensibilitzar sobre la covid-19 i impulsaran la recerca per prevenir, tractar i curar la malaltia. Per contribuir de manera imminent a aquest objectiu i, com ja es va anunciar, la Fundació ha accelerat el procés d’adjudicació dels recursos obtinguts i ara fa públics els 98 equips d’investigació que treballaran per dur a terme els 36 projectes triats, entre els quals hi ha «Impacte i seqüeles derivades de l’impuls respiratori elevat en els malalts crítics covid-19 que requereixen ventilació mecànica: caracterització mecanística i genòmica mitjançant l’ús d’intel·ligència artificial». En aquest projecte, que ha rebut 375.127,24 euros, hi participen el doctor Rafael Fernández Fernández, de la Fundació Privada Althaia Manresa Xarxa Assistencial Universitària, la doctora Josefina López Aguilar, de la Fundació Parc Taulí Institut Universitari i la doctora Laura Amado Rodríguez, de la Fundació per a la Investigació i Innovació Biosanitària al Principat d’Astúries.

La xifra final es va donar a conèixer ahir al vespre amb una edició especial del programa Al Cotxe, conduït per Eloi Vila. Raquel Sans, Mònica Terribas, Laura Rosel, Jordi Basté i Roger Escapa, els presentadors de La Marató 2020, es van retrobar en el trajecte amb alguns dels testimonis que van conèixer el 20 de desembre i també amb cares conegudes que han passat la covid-19, com el periodista Carles Francino i l’actor Jordi Sánchez. La veu d’ experts en la malaltia la van posar els doctors Antoni Trilla, epidemiòleg; Robert Güerri, infectòleg, i Montserrat Bernabeu, metgessa rehabilitadora, que van explicar la transcendència de la recerca sobre la covid-19 que impulsaran els diners recollits per La Marató.

L’emergència sanitària per la pandèmia i la necessitat urgent de disposar de més recursos per a la recerca ha motivat que la Fundació de La Marató hagi avançat i accelerat el procés d’adjudicació dels fons recaptats. La recerca contribuirà de manera imminent a conèixer amb més profunditat el nou coronavirus, a trobar eines de prevenció i de diagnòstic i a dissenyar nous tractaments.