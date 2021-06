Nuria Roca suma un nou projecte a Atresmedia. La presentadora valenciana es posarà al capdavant del magazín que s'emetrà la tarda dels diumenges de laSexta en substitució de "Liarla Pardo'' a partir de la pròxima temporada.

Segons ha verificat YOTELE, el nou espai serà bastant diferent del seu antecessor, amb menys contingut polític i més enfocat a l'entreteniment. Quars Banijay seguirà al capdavant de la seva producció.

La notícia surt a la llum després que es conegués que Cristina Pardo passa a presentar "Más vale tarde" al costat d'Iñaki López en substitució de Mamen Mendizábal, el nou projecte de la qual dins el grup és encara una incògnita.

D'aquesta manera, Nuria Roca ressorgeix i acumula ja el seu segon projecte propi a Atresmedia al costat de "Family Feud: la batalla de los famosos", el nou concurs de talent amb famosos que va gravar aquesta primavera i que està pendent d'estrena.

Compaginarà tots dos espais amb la seva col·laboració en "El Hormiguero". Cal recordar que la comunicadora va ser la substituta de Pablo Motos durant els dies que va estar de baixa per covid, mantenint les excel·lents dades d'audiència del programa i guanyant-se nombroses crítiques favorables.

Per si no fos suficient, Nuria Roca participarà en la quarta temporada de "Madres", producció de ficció de Telecinco amb la qual tornarà a treballar com a actriu, després de la seva recent experiència al teatre i ser la protagonista "Javier ya no vive solo" amb Emilio Aragón, també en la cadena de Mediaset, fa gairebé dues dècades.