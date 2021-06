Cuidar l'entorn és sexy. I sinó que, que ho preguntin a Mario Casas, protagonista d' "Amor a primera vista", la nova campanya d'Estrella Damm 2021. L'anunci anual ens convida una vegada més a gaudir del nostre estil de vida mediterrani, sense deixar de banda el propòsit de les seves darreres campanyes: conscienciar a la societat sobre la necessitat de protegir el mar Mediterrani. Una història en la qual Casas comparteix protagonisme amb Mireia Oriol i Joan Amargós i que es presenta en vers, com si es tractés d'una obra de teatre, per posar de manifest que la cultura és també fonamental en la nostra manera de viure.

El repartiment de la nova campanya d'Estrella Damm el completen Laia Manzanares, Nao Albet, Pep Cruz, Mònica López, Tamara Ndong, Daniel Ibáñez i Rigoberta Bandini qui, a més, és l'autora d' "Aviam què passa", la cançó que posa ritme a la peça i que ja està disponible a les plataformes musicals Spotify, iTunes/Apple Music, Amazon Music o Google Play, entre d'altres. La cantant, compositora, escriptora i actriu composa cançons per celebrar la vida i parlar de triomfs i desitjos, de la petitesa de l'ésser humà davant la immensitat de l'univers, i de les coses senzilles que provoquen grans sentiments. Temes como "Too many drugs" i "Perra" han aconseguit sacsejar les llistes d'èxits en només dos anys.

Dirigida pel menorquí Ian Pons Jewell i amb Oriol Villar com a director creatiu, a "Amor a primera vista" l'illa de Menorca torna a ser l'escenari de la nova campanya d'Estrella Damm; concretament la meravellosa Cala en Turqueta i el Teatre Principal de Maó, un dels teatres d'òpera amb més història del nostre país, amb més de dos segles de tradició. Ja al 2010, l'illa balear va ser el plató de "Sant Joan", amb el tema "Applejack" dels australians The Triangles, i al 2018 de "Cyrano", amb Alberto Chicote, Anna Castillo i Oriol Pla.

Estrella Damm i el seu ferm compromís amb la protecció del medi ambient

"Amor a primera vista" manté el fil conductor de les darreres campanyes d'Estrella Damm, en les quals l'emergència ecològica a la que està exposat el Mediterrani i la nostra capacitat de revertir la situació prenen protagonisme, amb l'objectiu de donar visibilitat a aquesta problemàtica ambiental i conscienciar a la societat de la necessitat de protegir els nostres mars. I és que, segons dades de WWF, el plàstic representa el 95% dels residus que floten al mar Mediterrani, per la qual cosa és una prioritat revertir aquesta situació, sobretot si tenim en compte que el Mediterrani acumula l'1% de l'aigua del món i el 7% dels microplàstics globals.

El compromís d'Estrella Damm amb el medi ambient forma part del seu ADN. Per això, en els darrers anys ha dut a terme diversos projectes per aconseguir un packaging més ecosostenible. En l'últim any, ha eliminat les anelles de plàstic −substituint-les per un nou format d'agrupació elaborat amb cartró 100% biodegradable anomenat LatCub−, així com els plàstics decorats que embolicaven les seves llaunes −ara estan embolicades amb cartró−, la qual cosa ha permès que Estrella Damm redueixi més de 359 tones de plàstic a l'any. Tots els proveïdors de paper i cartró d'Estrella Damm compten amb els certificats PEFC i FSC, que garanteixen que provenen de boscos gestionats de manera responsable i sostenible, contribuint així a combatre el canvi climàtic i a protegir la biodiversitat.

A més, el passat mes març, les llaunes d'Estrella Damm van ser les primeres al món en aconseguir les certificacions ASI (Aluminium Stewardship Initiative) Performance Standard i Chain of Custody Standard, que garanteixen alts estàndards ambientals, ètics i socials per a tota la cadena de l'alumini, des de la seva producció fins a la fabricació de llaunes, l'elaboració de cervesa i el reciclatge.