Darrere del programa ‘Mask singer’ hi ha molts secrets. El principal, òbviament, és qui s’oculta darrere de les màscares amb què els famosos pugen a l’escenari cada dimecres a la nit a Antena 3, una informació que mantenen oculta gràcies a múltiples mesures de seguretat, gairebé com si es tractés d’una pel·lícula d’espies. Però, qui tria el repertori que els famosos s’atreveixen a interpretar sobre l’escenari? Va ser Esperanza Aguirre qui va decidir entonar en ple ‘prime time’ l’‘Ella Elle L’a’ de Kate Ryan disfressada de Papallona? O la reina de cors, Isabel Preysler, la que va triar moure’s al ritme del ‘Wannabe’ d’Abba disfressada de Gateta?

«Hi ha una mica de tot», diu Carlos Marco, director musical del concurs i responsable de seleccionar les cançons que s’escoltaran a cada gala. «El repertori el trio jo amb la direcció, i després els el proposem als famosos. De vegades et diuen que no estan còmodes i et fan altres propostes, i les intentem respectar», afirma el músic. És el que li va passar, per exemple, amb l’exministra de Cultura i expresidenta de la Comunitat de Madrid, una dura negociadora no només en política, sinó també a l’hora d’escollir cançó. «L’Esperanza volia cantar en francès, però em proposava temes de més enllà dels anys 80 i jo, més moderns, així que vam haver d’arribar a un terme mitjà», diu.

L’idioma és precisament una de les armes que utilitza Marco per emmascarar les veus més reconeixibles dels vips de ‘Mask singer’. És el que ha fet aquest any amb la màscara digital, Dama Centella: «Té un munt de cançons en anglès, tot i que ella en volia més en espanyol.» I la temporada passada va ser un recurs que va utilitzar per despistar a l’audiència amb cantants com Pastora Soler. «Amb ella era essencial que cantés en anglès perquè en castellà la reconeixeria tothom», diu l’excomponent del grup Auryn, que assegura que la llegenda urbana que diu que els cantants són els primers eliminats de ‘Mask singer’ no té fonament. «La gent fliparà amb el que ens espera», avança. «Hi ha una cosa molt forta». El que no especifica és si ja es veurà aquest dimecres, quan sortirà a la llum la identitat de dues màscares i Ana Obregón s’afegirà al xou com a investigadora convidada.

Els trucs

Marco també té més trucs per complicar-li la vida als investigadors de ‘Mask singer’. «Evites cançons en què es parli, poses tons més alts o més baixos...», afirma. Amb els que més pot jugar és amb els cantants professionals, a qui els posa «refilets i esquinçat de veu, girs, falsets...»

Altres vegades hi ha cançons que no surten com esperava, i no perquè el famós emmascarat estigui a l’altura. «Ens va passar amb la Catrina l’any passat. Teníem gravada ‘Me muero’ de La Quinta Estación, i la vam canviar no perquè Paz Vega no la fes bé, sinó perquè la cançó no quedava maca», diu. Aquest any els ha passat una cosa semblant amb l’Ou. «Vam gravar una cançó i després la vam canviar perquè no se sentia a gust», revela.