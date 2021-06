Mediaset ha anunciat aquest dimarts per sorpresa un nou projecte que tindrà un càsting variat format per personatges de la cadena, el món del periodisme, la política, la música i la interpretació. 'Los miedos de...' és un nou format creat pel grup i Warner Bros en el qual els participants intentaran superar una por que els limita "en major o menor mesura el seu dia a dia".

Lydia Lozano, Carlos Sobera, Cristina Cifuentes, Antonio Canales, Fabiola Martínez, Boris Izaguirre, Loles León, Chelo García Cortés, Cristina Tárrega i La Terremoto de Alcorcón són els primers deu famosos triats per intentar superar les seves fòbies en aquest docureality que ja es grava.

Tots ells estan disposats "a sotmetre's a diferents experiències supervisades per un grup d'experts per intentar vèncer algun dels seus majors temors", avança la cadena en una nota de premsa.

Tot i que no s'han revelat encara masses detalls sobre la mecànica del programa, s'intueix que en ser un docureality seguirà les vides dels participants i no se centrarà en entrevistes. La cadena sí que avança que cada lliurament estarà protagonitzat per diversos personatges que tindran el "suport emocional d'una persona de la seva confiança per dur a terme una travessia emocional carregada de sentiments, tensió, aventura i també diversió".