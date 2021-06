El càsting de la segona edició de 'Mask Singer' no decep. El programa d'Antena 3 va tornar a sorprendre en la seva cinquena gal·la després de desemmascarar a Granota, que va resultar ser ni més ni menys que Josep Pedrerol. El periodista esportiu va participar en l'espectacle cantant i ballant davant de milions d'espectadors, unes disciplines en les quals no tenia cap mena d'experiència, tal com ell mateix va reconèixer davant l'equip d'investigadors format per Javier Calvo, Javier Ambrossi, Paz Vega, José Mota i la convidada especial Chenoa.

Com no podia ser d'una altra manera, la revelació de la identitat de Granota va ocupar anit diversos minuts de l'emissió de 'El chiringuito de los jugones'. De fet, el debat esportiu de Mega va arrencar sense el seu presentador, que va aparèixer en el seu estudi una vegada finalitzada la gala de 'Mask Singer'. "Tranquils, Josep Pedrerol vindrà. Ens explicarà què ha passat, alguna cosa ha passat perquè encara no sigui aquí", va començar dient Álex Silvestre, que es va encarregar de prendre les regnes de l'espai durant el seu primer tram.