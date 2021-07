El món del periodisme està de dol. El veterà Tico Medina va morir ahir als 87 anys. La notícia va ser avançada pel periodista Antonio San José al seu compte personal de Twitter i per Carlos Herrera. En l’actualitat, el cèlebre informador col·laborava amb la COPE i a La tarde, aquí y ahora amb Juan y Medio a Canal Sur.

Escolástico Medina García va néixer a Píñar, Granada, l’11 de setembre del 1934 i es va dedicar a l’ofici d’informar en televisió, premsa i ràdio durant més de 67 anys. Cèlebre cronista del diari Pueblo i redactor en cap de la revista ¡Hola!, va començar la seva trajectòria professional a Ràdio Granada de la cadena SER, on s’encarregava d’espais dedicats a la poesia i al teatre.

Medina va ser cap de reporters de l’ABC i corresponsal de guerra i enviat especial a nombrosos països del món. En televisió, va debutar com a presentador amb Tele-Madrid, un dels primers programes d’entrevistes que es van emetre a TVE als anys 50, després del qual es va encarregar d’altres formats com Plaza de España, Sierra, mar o nada, Cuarta dimensión o Gente del sábado, entre molts d’altres. Als anys noranta va treballar en espais com A toda página, Espejo público i Extra Rosa, amb Rosa Villacastín i Ana Rosa Quintana.