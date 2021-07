Movistar ha confirmat que El valle del óxido, la nova sèrie de Showtime sobre el somni americà, s’estrenarà a la seva plataforma el pròxim mes de setembre. Protagonitzada per Jeff Daniels (The Newsroom) i Maura Tierney (The Affair) i basada en la novel·la American Rust de Phillip Meyer, la ficció situa la seva trama al sud-oest de Pennsylvania, una zona castigada per la crisi econòmica que conforma el «cinturó d’òxid» nord-americà, la regió més industrialitzada de país. Daniels dona vida a un compromès cap de policia que es veurà involucrat en un crim quan la dona amb qui manté una relació, Tierney, és acusat d’assassinat.