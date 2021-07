Jesús Cintora esgota els seus últims dies a TVE. La cadena pública acomiadarà Las cosas claras el pròxim 23 de juliol però ja prepara un nou magazín que s’emetrà en la mateixa franja horària a partir de la temporada vinent. D’aquesta manera, el nou equip directiu de la corporació encapçalat per José Manuel Pérez Tornero i la directora de continguts generals, Amalia Martínez, mantindran la seva aposta pel directe a la franja d’accés a la sobretaula, com a teloner de la primera edició del Telediario. El nou projecte, en fase de desenvolupament, es perfila com un magazín d’actualitat que estarà obert a tota mena de continguts excepte els polítics.