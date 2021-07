L’últim llibre supervendes de la periodista Pilar Eyre, Yo, el Rey, serà la base sobre la qual se sustenta la pròxima The crown espanyola, que retratarà el regnat de l’emèrit Joan Carles I.

Produïda per The Mediapro Studio, la sèrie estarà escrita i dirigida per Javier Olivares, que ja té en el seu historial ficcions de gran èxit com El Ministerio del Tiempo o Isabel. L’especialista a la Casa Reial i una de les que coneix més bé les intrigues de la monarquia espanyola, en especial, els anys de regnat de Joan Carles de Borbó, va anunciar el projecte a través de les xarxes socials, i la seva alegria era màxima. No en va, Eyre (Barcelona, 1951) ha dedicat bona part de la seva vida a l’anàlisi de la família reial, amb llibres com La soledad de la Reina (2012), que no va agradar ni un pèl a La Zarzuela, i amb nombrosos articles.

El nou projecte d’Olivares portarà per títol El Rey i es dividirà en tres temporades de 10 a 12 capítols cadascuna. El drama estarà marcat per tres actes perfectament reconeguts per la ciutadania: una ascensió que va ser molt dura, un auge en què tots els espanyols érem joancarlistes i un xoc final, en constatar el que no vam voler veure.

El projecte es troba en les seves primeres fases. Tant és així que encara no s’ha especificat en quin canal de televisió o plataforma d’streaming s’emetrà.