La Rosa no va tenir una cita idíl·lica en la seva visita al restaurant de ‘First Dates’. Aquesta pensionista gaditana de 57 anys no va voler saber res més de l’Antonio després de compartir un sopar en el qual la tensió va estar molt present pels comentaris i silencis d’aquest. «No el vull tornar a veure ni com a amic», va explicar la dona en ‘la decisió final’ abans de marxar del local.

Concretament, el mal rotllo es va fer visible després que l’Antonio preguntés a la Rosa amb certa ironia si no se n’anava fumar un cigarret, fent l’efecte de voler dir indirectament que no li agradava que tingués aquest hàbit. «A mi no m’agrada que em diguin el que he de fer. No m’agrada que prohibeixin coses perquè jo sé els meus límits», va dir la dona una mica farta dels comentaris de l’home.

Instant després, les postres tampoc van endolcir el sopar, ja que la tibantor que existia entre els dos va augmentar després que el cambrer malagueny li llancés una altra indirecta al dir-li que el pastís de formatge que havia demanat «engreixa molt», una cosa que va acabar definitivament amb la seva paciència: «Antonio, em donaràs el sopar... el tabac no, el pastís engreixa... ¿Llavors què fem?».

«Cada vegada s’estava mosquejant més. El que passa és que vaig pensar que això se m’estava escapant de les mans. Li vaig donar la raó, li vaig dir que tot ho estava fent bé i ja està», va afirmar l’Antonio entre rialles abans que la Rosa decidís donar-li carbasses i marxar sola del restaurant de ‘First Dates’.