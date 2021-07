Qualsevol mare treballadora sap que compaginar una carrera professional amb els nens no és senzill. Que sempre cal estar fent malabars i convivint amb la culpa de no poder estar al cent per cent a tot arreu. L’anhelada conciliació es tradueix en molts moments alterants que, vist en perspectiva, poden resultar molt hilarants.

D’aquets instants en treu partit Supernormal, la nova comèdia de Movistar+ que va arribar ahir a la plataforma exprimint el mite de la superwoman i contraposant-lo a la imperfecta realitat del nostre dia a dia.

Creada i escrita per dues expertes en el terreny humorístic com Olatz Arroyo i Marta Sánchez, que porten més de 15 anys com a guionistes de televisió en títols com Allí abajo i Aída, i dirigida per Emilio Martínez Lázaro (Ocho apellidos vascos), la sèrie està protagonitzada per Patricia Picón (Miren Ibarguren), cap d’un banc d’inversió, esposa d’un dentista (Diego Martín) i mare de tres fills en edat escolar a la qual la vida la supera, encara que faci tot el possible per dissimular-ho. De fet, el personatge explica directament a càmera els seus mèrits professionals i personals, però després tota la perfecció de la qual parla s’ensorra per culpa dels habituals contratemps que es va trobant pel camí, fet que genera infinitat de situacions còmiques.

Tot és ficció, encara que les seves creadores reconeguin que hi ha molta veritat al darrere i que de les xerrades del cafè matinal amb altres mares treuen un material «tan increïble, que n’hi hauria per a fer set sèries». «En la comèdia, rius quan un personatge ho passa malament. I si ets una dona que treballa, per força pateixes, així que teníem una mina», explica Arroyo que, abans de treballar com a guionista, havia estat secretària en un banc d’inversió, l’escenari laboral carregat de testosterona en el que es mou la protagonista. «Volíem unir l’estrès d’aquest tipus de feina, en el que has d’arribar a uns objectius, amb l’exigència que ja de per si té una dona professional amb una família», assenyala la guionista.