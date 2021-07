TV3 ha inciat el rodatge amb Marta Torné dels nous lliuraments de concurs reality Persona Infiltrada, que arriba ja a la seva tercera temporada després de l’èxit de la segona, que va ser líder de la seva franja amb una audiència mitjana de 295.000 espectadors i una quota del 14,6%. El rodatge segueix unes estrictes mesures de seguretat per complir amb el protocol sanitari establert, segons explica la CCMA en un comunicat.

En aquesta tercera temporada, el programa continuarà descobrint famílies que no són exactament allò que semblen, en companyia d’un rostre famós. A cada capítol hi participarà una família diferent, amb les seves peculiaritats, i una cara coneguda que haurà de descobrir qui és la persona infiltrada. Com a les temporades anteriors, la persona famosa tindrà dotze hores per desemmascarar la persona infiltrada i hi haurà un pot de 5.000 euros en joc.

La presentadora i actriu barcelonina Marta Torné continuarà sent la conductora del programa, que mantindrà la mateixa estructura que la temporada anterior, amb presentació i tour per la casa familiar, activitats amb tota la família, pistes, proves del famós i interrogatori final.

Aquesta temporada, a més, incorpora algunes pistes més en exclusiva per als espectadors que segueixin l’emissió a les xarxes socials.