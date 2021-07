El Jon no va tenir problemes per ser molt sincer en la seva visita a ‘First Dates’. Aquest estudiant biscaí de 21 anys es va mostrar molt directe després que la Nagore assegurés que el portaria a «escalar una muntanya costeruda» en una segona cita mentre jugaven amb un de els rasques al llarg del sopar que van compartir: «Quina merda de cita!».

O Jon tiene un problema y piensa en voz alta o al final va a resultar que no le ha gustado Nagore 😳 #FirstDates17D @firstdates_tv pic.twitter.com/7iUX4Z8eGi — Warner Bros. ITVP España (@WarnerBrosTVES) 17 de diciembre de 2020

«Doncs és on et portaria...», li va contestar la Nagore després d’escoltar i veure la reacció del Jon a la seva resposta. «En el cas que hi hagués una segona cita, seria en un lloc amb vistes, perquè anar a caminar a la muntanya...», va assegurar ell, tornant a la pregunta del joc que el programa de Cuatro els va proposar en el seu sopar.

Prèviament, la veritat és que la vetllada tampoc va començar gaire bé, ja que el Jon tampoc va dubtar a l’hora d’admetre que no va tenir una bona impressió de Nagore al conèixer-la, reconeixent que aquesta opinió va anar canviant a mesures que transcorria el sopar: «Quan l’he vist entrar per la porta he pensat que no era el meu prototip, però després m’he adonat que, per la seva personalitat, és una noia de deu, tal qual»

En els últims minuts, les seves diferències van ser determinants en ‘La decisió final’ de tots dos. El Jon va estar interessat en tenir una segona cita amb la Nagore, però ella, en canvi, va preferir tenir una simple amistat. «Com a amics, sí que tornaria a veure’l, però res més», va assegurar la jove abans de marxar del restaurant de ‘First Dates’.