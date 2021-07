Oriol Nolis Curull ha estat nomenat nou director del centre de producció d’RTVE a Catalunya. Llicenciat en Dret i Periodisme per la Universitat Pompeu Fabra, ha treballat en premsa, ràdio i televisió i, des del 2005, ha desenvolupat múltiples responsabilitats a RTVE, tant a Sant Cugat del Vallès com a Torrespaña, com la de presentador del Telediario.

Nascut a Barcelona el 1978, Nolis va començar la seva carrera com a reporter del programa Catalunya avui i després ha estat al capdavant de tots els informatius territorials d’RTVE Catalunya. Durant la temporada 2010-2011 va ser presentador del Canal 24 Horas i, entre el 2013-2014 i el 2018-2019, del Telediario de TVE.