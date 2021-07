Amazon Prime Vídeo va voler acostar-se a una de les llegendes espanyoles més populars, Rodrigo Díaz de Vivar, mostrant no només les seves gestes bèl·liques, sinó també els seus dubtes, en una sèrie que començava el seu camí quan el protagonista era només un simple escuder, el jove Ruy. Ara segueix indagant en els seus conflictes personals en una segona temporada d’El Cid que arriba demà més sagnant, amb un major calat fulletonesc i amb una aferrissada lluita fratricida per la corona com a teló de fons.

El desencadenant de les tensions en la cort de Burgos és la decisió presa pel rei Fernando I el Gran, just abans de morir, de trossejar els seus territoris entre els seus cinc fills. El repartiment genera un terratrèmol entre Alfonso (Jaime Olías) i Sancho (Francisco Ortiz), que obligarà a prendre partit a la resta dels seus germans, Urraca (Alicia Sanz), García (Nicolás Illoro) i Elvira (Lucía Díez), així com a Ruy (Jaime Lorente).

«Per fi comença a adonar-se que hi ha altres valors a la vida igual o més importants que la lleialtat», avança el protagonista sobre un personatge que li ha permès redescobrir a una figura que considera que ha estat «manipulada per molts interessos polítics». «La sèrie mostra molt bé com moltes vegades, arran de la por, neix el pitjor de l’ésser humà», recalca Olías.

Les batalles cobren especial rellevància en els cinc episodis que componen aquesta segona temporada, amb elaborades seqüències de lluita, i es revifen les intrigues de palau.

Darrere de les conspiracions s’hi troba sempre Urraca, la primogènita del rei que veu com els seus germans s’han endut la millor part del botí només «per portar un penjoll entre les cames», com tan gràficament el defineix ella. Entre combats i intrigues hi ha espai per als deliris sentimentals de Ruy amb Amina (les seqüències posen les notes picants a la sèrie) i Jimena (Lucía Guerrero), la seva futura esposa. Però la relació més cridanera és la que mantenen García i Nuño (Álvaro Rico).