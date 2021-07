Antena 3 ha posat per error l’estelada –la bandera independentista catalana– en comptes de l’oficial, la senyera, per il·lustrar una notícia de l’informatiu de la nit, que presenta Vicente Vallés, sobre el toc de queda i les noves restriccions per la Covid.

Els tuitaires han captat de seguida l’error i han publicat a les xarxes comentaris com: «Caldria dir-los als d’Antena 3 que aquesta no és la bandera de Catalunya» i altres que mostraven el seu estupor i es preguntaven si realment era la «bandera independentista»: «Això acaba de sortir a Antena 3 notícies. No és la bandera independentista?».

Habria que decirles a los de antena 3 que esa no es la bandera de cataluña.🤦🤦 pic.twitter.com/66YWyFf75U — Juan antonio (@JuanAnt95794121) 14 de julio de 2021