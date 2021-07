El magazín de tarda 'Tot es mou' ha presentat aquesta tarda la programació d'estiu de TV3. Hi haurà la tercera temporada de l'espai 'Aire lliure', amb Judith Mascó; capítols nous de 'Revolució 4.0', amb Xantal Llavina; el programa 'L'au pair', que s'estrenarà el 10 d’agost, o la sèrie 'Buga buga', amb Vicenta N'Dongo, a partir del 9 d'agost. Altres espais de l'estiu a la televisió catalana seran 'La comunitat', amb Bibiana Ballbè; 'Joc de cartes estiu' amb Marc Ribas, o 'Jugada mestra', amb Charlie Pee. També s'ha connectat amb Catalunya Ràdio, des d'on han avançat algunes de les novetats de la tardor que ve a l'emissora com 'La tarda de Catalunya Ràdio', amb Òscar Fernández i Elisenda Carod, un programa que ocuparà bona part de la tarda.

'L'au pair' és un format per a tota la família on famosos accepten el repte de convertir-se en cangur d'uns nens que no han vist mai a la seva vida, en un entorn completament desconegut. A més de Xavi Coral, hi apareixeran Jair Domínguez, Miki Nuñez o Elisenda Carod, entre altres.'La comunitat', el programa multiplataforma amb Bibiana Ballbè, continuarà, aquest estiu, apostant per les xarxes socials per crear un espai per reflexionar sobre grans temes.

Pel que fa a 'Buga Buga', la sèrie mostrarà les trobades entre personatges en un lloc comú, una bugaderia. Sis episodis de 20 minuts amb direcció d'Alba Simón i Ana Millán i guió d'ells dos i d'Eric Moral. Formen part del repartiment noms com Kathy Sey, Roser Tapias, Javier Beltrán, Vicenta N'Dongo, Roger Batalla, Emma Arquillué, Laura Aubert i Pere Arquillué, entre altres.

Pel que fa a Catalunya Ràdio, una altra novetat, a més de l'espai de tarda de Fernández, és l'arribada de Quim Morales per conduir l'última hora del matinal de Laura Rosel, amb un espai que substituirà 'L'apocalipsi'. A Morales l'acompanyaran Joel Díaz i Charlie Pee.