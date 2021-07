En contra de la seva naturalesa, Loki s’ha guanyat la confiança de la plataforma Disney+. El malvat reconvertit en antiheroi, que ha tornat a prendre vida de la mà de Tom Hiddleston, comptarà amb una segona entrega al servei digital. Aquesta renovació ha estat anunciada durant els crèdits del desenllaç de la primera temporada, que ha deixat molts fronts oberts per abordar a la següent tanda. Desmarcant-se de Bruja Escarlata y Visión i Falcón y el Soldado de Inverno, que compten amb una naturalesa més limitada, Loki sí que podrà estendre la seva història després de detonar l’Univers Marvel amb el final de la primera temporada. De moment, no s’han aportat més detalls sobre quant caldrà esperar per aquest retorn, però està clar que jugarà un paper molt important en la Fase 4. Tot i això, l’Univers Marvel no descansa. A partir del dia 11 d’agost es podrà descobrir la següent aposta conjunta de Marvel Studios i Disney+ , ¿Qué pasaría si...? , una ficció animada que explora situacions alternatives a les ja vistes fins ara. Durant els pròxims mesos, doncs, es tornarà a l’acció real amb Mrs.Marvel i Hawkeye, que presentaran a personatges rellevants pel futur de la franquícia.