Un elaborat menú d’arrels catalanes va coronar dimarts passat Arnau París com a vencedor de Masterchef 9 en una de les finals més igualades del concurs de TVE-1, a la qual s’imposà a la seva paisana Meri, a la competitiva María i a l’entregat Fran.

Reconeix que la seva temprança i seguretat en ell mateix va fer que part del públic el considerés un «sobrat», però la seva incontestable precisió a la prova final va fer callar moltes boques.

La victòria al programa de cuina ha fet replentajar el futur del jove venedor d’aixetes barcelonès de 32 anys: es planteja una nova vida lluny del negoci familiar en el qual ha estat treballant fins ara, amb un projecte de turisme rural i gastronomia sostenible en el qual proposa reconnectar amb la naturalesa. De fet, París assegura: «He aparcat el negoci d’aixetes i ara estic centrat en un altre projecte. A casa som productors d’oli i vi, i ara oferim jornades gastronòmiques a Lleida, al Molí La Vansa».

Aquest és un projecte que, tot i que ja fa temps que tenien engegat, sempre havia quedat en segon terme. Tot i això, el seu pas pel programa li ha permès que fos una realitat: «Mai hauria sigut una prioritat perquè sempre tenia molta feina. Ara el meu dia a dia passa per la gastronomia». També hi ajuda el premi de 100.000 euros, que, a part de convidar a una ronda els seus amics, tal com ha apuntat el guanyador, també els utilitzarà per invertir en activitats gastronòmiques autènti- ques i de proximitat amb la naturalesa.

Pel que fa al seu caràcter i temperança, que tant ha donat a parlar al llarg del programa, París afirma que «jo vaig anar allà a guanyar. Serem molt amics, però allà dins tenia clar que anava jo primer i, si no, ja no m’hauria presentat al concurs».

Pel que fa al disseny del plat que el va conduir a la victòria, Arnau París apunta que «volia fer plats que em sentia molt meus: una coca de recapte, que l’he menjat tota la meva vida, un mar i muntanya que em va portar molt temps i crema catalana».