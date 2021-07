És infinit l’univers de Juego de tronos? Si no ho és, HBO Max encara no n’ha trobat els límits. La plataforma està desenvolupant almenys tres sèries d’animació ambientades en les històries creades per George RR Martin.

El primer dels projectes va ser revelat al principi d’any per la revista The Hollywood Reporter, que ara diu tenir constància que s’estan preparant com a mínim dues sèries més. Des d’HBO Max han evitat fer declaracions al respecte.

Una de les sèries estarà ambientada en l’Imperi Daurat de Yi Ti, una regió del continent d’Essos que mai no va aparèixer a Juego de tronos, encara que sí que va tenir una petita menció. Un dels personatges de House of the Dragon, Lord Corlys Velaryon, sí que va ser a Yi Ti, territori considerat com una de les societats més antigues i avançades del regne de fantasia ideat per George RR Martin. L’Imperi Daurat està inspirat en la Xina imperial.

Ni HBO Max ni The Hollywood Reporter ofereixen dades sobre les altres dues produccions que s’haurien plantejat.

Però, al mateix temps que s’afegeixen nous projectes, altres cauen de la llista. La preqüela Flea Bottom, que encara no tenia llum verd per desenvolupar-se, finalment no veurà la llum.