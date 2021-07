Tots els participants de ‘First dates’ van al programa amb l’objectiu de trobar l’amor, però la Lucía va visitar el restaurant de Carlos Sobera amb una altra motivació afegida. Durant la seva xerrada inicial amb el presentador, la madrilenya va revelar que està buscant la seva germana bessona, una nena robada en la dècada dels 60.

«Tinc una bessona, va ser una nena robada. Vam néixer a la borderia de Madrid. A mi em van adoptar, però a la meva germana no», va començar dient la Lucía, de 56 anys. Segons el seu relat, la seva germana hauria sigut entregada a una família de manera il·legal i mai ha tornat a saber-ne res més.

Durant tots aquests anys, la Lucía ha intentat descobrir el parador de la seva germana: «Aquí a Madrid, per més que vaig buscar, no vaig poder trobar res de l’Ana. No sé si es continuarà dient igual».

Aprofitant els milers d’espectadors que connecten cada nit amb ‘First dates’, la comensal va fer una crida mirant càmera: «Em van dir que et dius Ana María. No sé si al veure’t em veus a mi. Posa’t en contacte amb el programa si pots. Et trobo a faltar, tant de bo et trobi».

Després d’explicar el seu cas va conèixer la seva cita, Juan Carlos. No obstant, malgrat que ell sí que va voler continuar coneixent la Lucía, ella va rebutjar una segona cita. «Has sigut un cavaller, espectacular a taula. Ens ho hem passat molt bé, però necessito sentir més poder», li va dir.