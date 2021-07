Netflix ha fitxat Mike Verdu, un veterà de la indústria dels videojocs, per impulsar els seus plans d’expansió amb un servei nou de videojocs per internet pel proper 2022, després d’haver-ho provat al sector amb projectes com Stranger Things 3: The Game.

Verdu, que ha treballat per companyies com Electronic Arts (EA) i Zynga, serà el nou vicepresident de desenvolupament de videojocs, un càrrec avançat aquesta setmana per la revista Bloomberg.

La pandèmia va accelerar el creixement de Netflix com a líder del sector audiovisual amb 37 millons d’altes el 2020, i ja supera els 200 milions d’abonaments.