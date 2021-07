Patria ha estat la sèrie amb més nominacions de la VIII edició dels Premis Platino del Cine i l’Audiovisual Iberoamericà del 2021. L’adaptació a càrrec d’Aitor Gabilondo de la novel·la homònima de Fernando Aramburu ha aconseguit cinc nominacions, tal com es va revelar ahir durant la lectura dels candidats al Palau de Cibeles de Madrid. La producció d’HBO opta als guardons a millor sèrie, millor creador de sèrie pel mencionat Gabilondo, millor actriu protagonista per Elena Irureta i a millor actriu secundària, on competeixen Susana Abaitua i Lorento Mauleón.

En l’apartat televisiu, destaquen altres ficcions espanyoles: amb quatre nominacions parteixen Alguien tiene que morir i La casa de papel, mentre que Antidisturbios n’acumula tres i 30 monedas compta amb dos.

Pel que fa a la categoria cinematogràfica, la colombiana El olvido que seremos, dirigida per Fernando Trueba, i la guatemalenca La llorona, de Jayro Bustamante, són les favorites amb onze nominacions cadascuna, entre les quals les de millor pel·lícula i millor director, categories a les quals també concorren Icíar Bollaín per La boda de Rosa i Michel Franco per Nuevo Orden.

La gala d’entrega tindrà lloc el pròxim 3 d’octubre a IFEMA.